A Castellanza incontri su osteoporosi, malattie cardiovascolari, prevenzione Tumore al Seno e menopausa

Saranno quattro gli appuntamenti del mese di ottobre, patrocinati dal Comune di Castellanza, e dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute, in collaborazione con Regione Lombardia – Asst Valle Olona Casa di Comunità Busto Arsizio, Humanitas Mater Domini e Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori.

Ogni appuntamento, che rientra nella programmazione degli eventi nella ricorrenza dei 50 anni di elevazione a Città, è totalmente gratuito e affronta temi di grande attualità : Osteoporosi – Malattie Cardiovascolari – Visite Senologiche con ecografia – Menopausa

“Continua l’impegno della nostra amministrazione a lavorare con le realtà pubbliche, private e le associazioni, per offrire ai cittadini occasioni di approfondimento su temi riguardanti la salute e visite di prevenzione gratuite”- dichiara il vice sindaco reggente Cristina Borroni-“ Ringrazio sentitamente Asst Valle Olona, Humanitas Mater Domini e la Lilt per la collaborazione e per le preziosissime occasioni offerte ai nostri cittadini”

Il primo degli incontri a tema prevenzione è dedicato ad una patologia che sta avendo una sempre maggiore diffusione a livello nazionale, in particolare nelle donne: l’osteoporosi.

L’osteoporosi è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea. Questa situazione porta ad un aumento del rischio di frattura per traumi anche minimi (in particolare di vertebre, femore, omero, ossa del polso e della caviglia). Si stima che in Italia questa patologia colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80 % sono donne in

post menopausa.

Martedì 1 Ottobre – dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Conosciamo l’Osteoporosi: prevenzione, diagnosi e cura, presso la Biblioteca Civica -Piazza Castegnate 2 Bis – Relatori della serata: Dott. Pietro Paolo Di Benedetto, Medico Fisiatra U.O. Recupero e

Rieducazione Funzionale di Busto Arsizio e la Dott.ssa Maria Scarlatino, Dietista della Casa di Comunità del Distretto di Busto Arsizio e Castellanza. Moderatrice: Dott.ssa Antonella Scampini, Direttore del Distretto di Busto Arsizio e Castellanza.

Ingresso libero.

Giovedì 10 Ottobre – dalle ore 20.30 alle ore 21.30 – La Salute in un talk- Malattie Cardiovascolari: conoscerle per prevenirle – a cura di Humanitas Mater Domini – presso la Biblioteca Civica – Piazza Castegnate 2bis. Relatrice la Dott.ssa Cecilia Fantoni, Cardiologa e Caposezione del Laboratorio di Emodinamica di Humanitas Mater Domini e Specialista dei Centri Humanitas Medical Care.

Ingresso gratuito con prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/881184064257?aff=oddtdtcreator

Mercoledì 16 Ottobre – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Campagna di Prevenzione del Tumore al Seno, a cura di Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori: visite senologiche gratuite con ecografia, presso la Sala Ricevimento Sindaco – Piano Terra – Palazzo Comunale – visite gratuite con prenotazione : l’Indicazione dei giorni e dell’orario di prenotazione verrà comunicata nei prossimi giorni.

Giovedì 17 Ottobre – dalle ore 20.30 alle ore 21.30 – La Salute in un Talk – Come sopravvivere alla Menopausa in un mondo frenetico – presso Biblioteca Civica – Piazza Castegnate 2 bis – a cura di Humanitas Mater Domini. Relatrice : Dott.ssa Elena Corradini, Ginecologa di Humanitas Mater Domini

Ingresso gratuito con prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/881184325037?aff=oddtdtcreator

Un ulteriore incontro, parte del calendario di prevenzione della salute e benessere 2024 “La Salute in un talk”, curato da Humanitas Mater Domini e patrocinato dal Comune di Castellanza, – Artrosi d’anca e ginocchio. Grande problema? Soluzioni mini invasive, si terrà giovedì 7 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30, presso l’Istituto Universitario Carolina Albasio di Via

Luigi Pomini 13

Relatore: Fabio Zerbinati, Responsabile Ortopedia e Traumatologia di Humanitas Mater Domini e Specialista dei Centri Humanitas Medical Care

Ingresso gratuito con prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/881185518607?aff=oddtdtcreator