A Locarno cede una strada e un operaio viene travolto

Un operaio di 45 anni di origine Kosovara è stato travolto dal materiale a causa del cedimento di una strada. L’uomo, che stava eseguendo lavori di scavo in via Bramantino a Locarno, è stato soccorso dal Salva, che dopo aver prestato le prime cure all’operaio lo ha trasportato all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato serie ferite. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Locarno.