A Lonate Pozzolo insieme alla scuola riparte lo scuolabus. Non sarebbe una notizia, non fosse che della contrazione (o totale cancellazione) del servizio si era parlato più volte nelle settimane passate, dentro al dibattito politico lonatese, sempre piuttosto “animato”.

E stamane, al primo giorno di scuola, l’amministrazione comunale si è presentata come altrove per salutare i bambini e i ragazzi al rientro in aula e ha colto l’occasione anche per sottolineare la ripresa del servizio: «Lo scuolabus assicura i collegamenti dalle frazioni di Tornavento e Sant’Antonino alle due scuole del paese, le Carminati e le Brusatori» dice il vicesindaco e assessore all’istruzione Andrea Colombo. «Quest’anno garantiremo anche il trasporto di rientro sia per gli alunni delle 36 ore che per quelli delle 30 ore».

La prospettata riduzione del servizio, quest’estate, aveva suscitato polemiche, con la mobilitazione dei genitori e anche le dure critiche dell’opposizione. E giovedì mattina alla ripresa delle lezioni si sono presentati anche i genitori che avevano protestato e che hanno potuto apprezzare il ritorno del servizio, ripristinato.