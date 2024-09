A Maccagno il Campionato Europeo di vela “Classe Fireball“

Comincia oggi, salato 14 a Maccagno il più importante evento velico dell’anno per il Lago Maggiore: il Campionato Europeo di vela Classe FIREBALL. Sotto l’organizzazione dell’Unione Velica Maccagno (UVM), gli atleti e le loro imbarcazioni hanno già iniziato ad arrivare al Parco Giona di Maccagno e da Domenica 15 sino a Venerdì 20 Settembre si svolgeranno le regate sul lago per l’assegnazione del titolo di Campione Europeo Classe FIREBALL. Gli equipaggi provengono da 8 nazioni, tra cui anche l’Australia perché, trattandosi di un campionato open, qualche atleta australiano non ha voluto mancare questo importante appuntamento dopo aver gareggiato nel Campionato Mondiale Fireball svoltosi in Australia lo scorso mese di febbraio. Il FIREBALL è una barca storica che per i velisti di club rimane la più popolare di tutte le classi tradizionali conosciuta al mondo con 2 persone di equipaggio, trapezio singolo e spinnaker simmetrico.

Le origini di Fireball risalgono al 1961/2 quando Peter Milne, un progettista di barche britannico, progettò e costruì il primo prototipo denominato Fireball “0”, attualmente conservato nel National Maritime Museum di Londra. La barca si diffuse ben presto nel Regno Unito, Irlanda e Francia e nel 1966 si svolse il primo campionato mondiale nel Regno Unito. Nel 1970 fu costituita la Fireball International che già nel 1973 vedeva ben 68 paesi aderenti. Dal 1980 in Australia si iniziò la costruzione in vetroresina, costruzione che venne parallelamente poi portata anche nel Regno Unito, in Austria e Svizzera. Grazie all’entusiasmo dei suoi numerosi atleti, tra cui alcuni soci UVM, la Classe Fireball ha raggiunto il suo 50° compleanno in grande forma con oltre 15.000 barche costruite ed è sempre presente nelle regate che l’Unione Velica Maccagno organizza annualmente con il patrocinio del Comune di Maccagno P.V. e con l’aiuto della Proloco Maccagno.

L’evento coinvolge oltre 200 persone tra regatanti, accompagnatori, giudici della FIV e non solo (ci sono giudici provenienti da Regno Unito, Francia, Svizzera), soci volontari dell’UVM, della Protezione Civile di Maccagno e personale di soccorso della Croce Rossa e Squadra Nautica di Salvamento (Verbania). Un grande impegno per tutti che sarà ripagato dalla bellezza dei paesaggi e dall’ambiente in cui si svolgerà la manifestazione sportiva, oltre che dall’accoglienza del caratteristico Borgo Imperiale di Maccagno.