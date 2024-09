A Palazzo Verbania due serate per presentare la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese

Costituita lo scorso 27 giugno presso il Comune di Luino, la nuova Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese sarà presentata alla cittadinanza di Luino e dei comuni limitrofi interessati dalla stessa cabina primaria in due occasioni: martedì 10 settembre e venerdì 27 settembre, sempre alle ore 20.45 presso Palazzo Verbania di Luino.

La Comunità Energetica Rinnovabile è un modello innovativo di produzione energetica decentrata, che permette a diversi soggetti di unirsi in forma associativa per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. Questo porta a vantaggi ambientali, sociali ed economici, sia per i membri della CER che per il territorio circostante.

Il Tavolo per il Clima di Luino ha avviato i lavori per la creazione della CER del Luinese nel marzo 2021, seguendo attentamente i decreti attuativi e i regolamenti previsti dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 199/21 dell’8 novembre 2021, che recepisce la Direttiva REDII sulle energie rinnovabili.

«È stato un percorso lungo e spesso complicato – spiegano dal Tavolo – che ha visto anche il coinvolgimento del Comune di Luino nella Fase 1 della Manifestazione d’interesse della Regione Lombardia sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (legge 23 febbraio 2022, n. 2), con la presentazione di una proposta progettuale per la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese».

Il 16 novembre 2023, con Decreto della Giunta Regionale n. 18084, è poi stato pubblicato l’elenco dei comuni ammessi alla Fase 2, che prevede il finanziamento di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali. Tra questi, il Comune di Luino è stato ammesso, e si attende ora la definizione del finanziamento da parte della Regione Lombardia.

Nell’ambito di queste attività il Comune di Luino ha emesso, alla fine del 2022, un avviso per la raccolta delle dichiarazioni d’interesse a partecipare alla CER del Luinese. Sono state raccolte 59 dichiarazioni d’interesse da parte di cittadini, imprese ed enti del terzo settore. Finalmente il 27 giugno è stata costituita la CER del Luinese dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Piccoli Comuni d’Italia) che ha collaborato con il Tavolo per il Clima nella preparazione dello statuto e del regolamento della CER; per la CER del Luinese si è adottata la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta.

Possono iscriversi alla CER del Luinese i cittadini, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. Condizione importante per aderire alla CER del Luinese è essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica (un contatore) collegato alla cabina primaria di Creva di Luino; occorre ricordare che la cabina primaria di Creva alimenta le reti elettriche dei Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Brezzo di Bedero, Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Mesenzana, Castelveccana e Cremenaga.

PROGRAMMA SERATE

Martedì 10 settembre ore 20.45 a Palazzo Verbania di Luino: serata dedicata alle persone ed imprese che hanno dichiarato il loro interesse a partecipare alla CER del Luinese;

Venerdì 27 settembre ore 20.45 a Palazzo Verbania di Luino: serata aperta alla popolazione del Luinese per far conoscere la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese e spiegare come iscriversi.

Nelle due serate interverranno

Enrico Bianchi, sindaco del Comune di Luino e Presidente della CER del Luinese, per il saluto iniziale;

Francesca Porfiri, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Luini, per introdurre la CER del Luinese;

Roberto Gregori, Responsabile del Progetto CER di ANPCI, per spiegare il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, i benefici ambientali, sociali ed economici.

Moderatore delle due serate: Gianfranco Malagola del Tavolo per il Clima di Luino. Al termine delle due serate si potranno fare domande su dubbi e aspetti tecnici delle Comunità Energetiche Rinnovabili.