Ad Angera la prima edizione del Festival dei Mestieri. Al museo la conferenza dell’architetto De Lucchi

Cultura, arte e saperi sono al centro di una delle nuove proposte dell’amministrazione angerese in occasione degli eventi organizzati nel mese di settembre su stimolo dell’assessorato alla cultura guidato da Giacomo Baranzini. Venerdì 13 e sabato 14 settembre si svolgerà la prima edizione del Festival delle Arti e dei Mestieri, iniziativa organizzata dal Comune di Angera in collaborazione con il Kapannone dei libri di Andrea Kerbaker. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare risalto a mestieri antichi e nuovi analizzando come essi cambino con il passare del tempo nel confronto con la contemporaneità.

Il legno sarà il tema per questa prima edizione del Festival. Programma del Festival – venerdì 13 settembre serata dedicata all’architettura con inaugurazione della mostra “Alle origini dell’abitare” dell’Architetto Gian Mario Aspesi alle ore 18:00 al Civico Museo Archeologico in via Marconi 2, a seguire conferenza di Michele De Lucchi. Il celebre architetto vive ad Angera e proprio nella cittadina della rocca ha sede “Il Chioso”, il suo studio personale.

Sabato 14 settembre alle ore 14:00, al Kapannone di via Verdi 35, dimostrazione di Xilografia e alle ore 17:00 al Museo Civico talk show a tema con un naturalista, un falegname e uno storico dell’arte.

Vai al programma completo