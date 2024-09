Ad Orino si crea arte trasformando oggetti di scarto

Un laboratorio che vuole sensibilizzare per un mondo più ecosostenibile, creerà arte da ciò che viene vista come spazzatura: l’appuntamento è per sabato 21 settembre

Nella giornata di sabato 21 settembre, nel comune di Orino presso il centro civico Padre Pino Moia, in via Garibaldi 15, prenderà il via il progetto “ScArt, per un clima di pace”, un’iniziativa innovativa di Legambiente. Il nome ScArt deriva da una fusione delle parole “scarto” e “arte”. Questo progetto infatti si concentra sulla valorizzazione e il riuso dei materiali di scarto attraverso l’arte e la creatività.

L’idea alla base di questa iniziativa è quella di trasformare i rifiuti e i materiali di scarto in opere d’arte, creando così un messaggio forte e positivo riguardo alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti. Il progetto non solo promuove la consapevolezza ambientale, ma dimostra anche come i materiali, che altrimenti verrebbero gettati via, possano avere una seconda vita come oggetti artistici e di design.

Le opere realizzate grazie a quest’iniziativa vengono spesso esposte in mostre e installazioni, e il progetto ha avuto un impatto significativo sia a livello locale che nazionale, attirando l’attenzione su come l’arte possa contribuire a una maggiore responsabilità ambientale.

Il programma della giornata sarà il seguente: alle 9 si inizierà con la registrazione e presentazione del progetto, successivamente alle 10 ci sarà la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata e l’inizio delle attività; il rientro è previsto per le ore 12.30, con una parte di attività libere e il tempo necessario per una pausa pranzo; alle 14 avrà inizio il laboratorio artistico in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Manfredini e in fine, alle 16.30, ci saranno le premiazioni con a seguire una merenda per tutti.

Per partecipare all’incontro e ricevere il kit dedicato, è richiesta l’iscrizione a questo link.