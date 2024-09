Addio a Maggie Smith, attrice da leggenda in Downton Abbey e Harry Potter

Maggie Smith, leggenda indiscussa del teatro e del cinema per oltre settant’anni, è morta oggi a Londra.

A dare la notizia sono stati i suoi figli con un comunicato ufficiale: «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Dame Maggie Smith. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, venerdì 27 settembre». Maggie Smith aveva 89 anni e avrebbe compiuto 90 a dicembre.

La sua espressività e le sue interpretazioni l’hanno resa famosissima e sono recenti alcuni dei suoi ruoli più famosi, come quello della la carismatica contessa dalla battuta sagace Violet Crawley in Downton Abbey, quando ha assunto i panni della professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter: in entrambi i casi, Maggie Smith ha lasciato un segno indelebile nel mondo della commedia e del cinema internazionale.

Ma non sono solo queste due interpretazioni ad averla resa famosa in tutto il mondo, oltre che un’icona del teatro e del cinema inglese. Nel corso della sua straordinaria carriera ha infatti conquistato due Oscar – il primo per La strana voglia di Jean (1970) e il secondo per California Suite (1979) – mentre per altri quattro film è stata candidata: Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001).

Ha anche collezionato tre Golden Globe, cinque premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award.

La corona inglese, per la sua lunga carriera teatrale e cinematografica senza ombre o interruzioni, le aveva attribuito l’onorificienza di “dame”, l’equivalente femminile di “sir”.