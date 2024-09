Al “Menti” fa festa il Vicenza: Pro Patria battuta 2-0

Troppo Vicenza per la Pro Patria. In un “Romeo Menti” che conta più di 9mila spettatori il LaneRossi mette in mostra tutto il proprio valore e supera con un 2-0 i tigrotti. Risultato netto, ma ancora più netta è sembrata la differenza di valori in campo, con la squadra di Vecchi capace di amministrare, gestire e accelerare a piacere; per la Pro invece la dimostrazione che servirà ben di più per conquistare la prima vittoria in campionato. Anche perché non basta il solo Pitou a provare a combinare qualcosa in avanti. Questa partita probabilmente non era quella ideale per provare a cambiare una rotta balbettante, ma servirà il cambio di marcia a partire dal prossimo impegno, con il derby del Ticino alle porte. Appuntamento allo “Speroni” venerdì 20 settembre alle ore 20.45.

La gara si apre malissimo per la Pro, che perde per un infortunio al ginocchio – sembra purtroppo grave – Travaglini. Il Vicenza impone il ritmo e al 23′ passa con Morra. Ad inizio ripresa è Rauti con un destro fulminante a segnare il 2-0 e in pratica chiudere la gara. La Pro fatica anche solo a farsi vedere dalle parti di Confente e lascia il passo a una formazione che questa sera è apparsa nettamente più forte.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo due punti in tre gare, la Pro Patria cerca il colpo grosso in casa del Vicenza, senza dubbio una delle formazioni più attrezzate del Girone A. Mister Riccardo Colombo non cambia assetto e conferma il 3-4-2-1 con Pitou e Mehic alle spalle di Toci. Grande atmosfera invece al “Romeo Menti” dove il Vicenza davanti agli oltre 9mila spettatori vuole festeggiare gli oltre 7mila abbonati (7219 per l’esattezza) e il compleanno del patron Renzo Rosso. I biancorossi di mister Vecchi scendono in campo con un 3-4-1-2 che vede Della Morte alle spalle di Rauti e Morra.

PRIMO TEMPO

Inizia malissimo la gara della Pro, che dopo neanche 5′ perde Travaglini per un brutto infortunio al ginocchio. I tigrotti provano a non farsi distrarre e Pitou si fa vedere con una ripartenza conclusa con un sinistro di poco a lato al 7′. Il Vicenza però poco alla volta prende in mano la gara e, dopo un paio di tentativi senza troppa convinzione di Della Morte e Rauti, al 23′ arriva il vantaggio: sponda in area di Zonta per Morra che con un destro potente insacca il pallone sotto la traversa per l’1-0. La Pro non reagisce, tiene il campo con ordine ma in avanti non punge e in difesa deve stringere i denti per non dare soluzioni facili ai biancorossi. Rovida, pur senza dover compiere interventi particolarmente impegnativi, viene sollecitato a più riprese, mentre al 40′ il colpo di testa di Cuomo esce di poco. Nel finale di tempo la Pro cerca maggior palleggio ma le maglie vicentine non concedono spazi e dopo i 2′ di recupero – poi diventati 3′ – si chiude la prima parte di gara con il vantaggio di 1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO

La gara non cambia a inizio ripresa, anzi. Al primo affondo infatti il Vicenza raddoppia: al 4′ la Pro paga una brutta palla persa, Rauti controlla, prende la mira e batte Rovida con un destro potente dai 18 metri per il 2-0. Con il doppio vantaggio la squadra di Vecchi amministra ritmi e gioco senza lasciare possibilità alla Pro Patria di riaprire la contesa. I tigrotti non riescono a rendersi pericolosi e anche i campi – prima Terrani e Vaglica per Mehic e Piran, poi Curatolo e Palazzi per Pitou e Ferri – ma nonostante qualche incursione sporadica non ci sono mai i veri presupposti per riuscire ad andare in rete. Dall’altra parte invece il Vicenza conduce con carattere, va al tiro un paio di volte con i neo entrati Capone e Zamparo, ma Rovida anche in questi casi non deve sfoderare particolari gesti atletici. La gara scivola via senza grandi sussulti e dopo i 4′ di recupero fanno festa i 9000 del “Romeo Menti”.