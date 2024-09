Pro Patria sconfitta, Colombo: “Buona gara ma non abbastanza”

RICCARDO COLOMBO (Allenatore Pro Patria): Abbiamo fatto una buona partita ma normale. Contro squadre più forti non riesci a portarle a casa, è questa la situazione. Abbiamo perso qualche duello, non abbiamo avuto la l’aggressività solita e ci è mancato qualcosina. Però abbiamo avuto il coraggio di giocare, anche se a volte non lo abbiamo fatto bene. Ho chiesto di non giocare sempre dal basso ma mi ha fatto piacere il coraggio della squadra. L’atteggiamento è stato giusto, la prima occasione l’abbiamo avuta noi e poi abbiamo preso due gol in situazioni molto simili, uscendo male, e loro in quelle circostanze sono forti. Abbiamo dato filo da torcere alla squadra più forte del campionato avendo le nostre occasioni, concedendo qualcosa ma non eccessivamente. Ripartiamo dal coraggio e dalle parole degli avversari che ci temono sempre. Non guardo la classifica ma abbiamo bisogno di punti, a iniziare dalla prossima partita

LEONARDO PIRAN (giocatore Pro Patria): È mancata cattiveria e un po’ di coraggio. Quando regali qualcosa a squadre come queste sai che ti puniscono e ti fanno male. Pensiamo alla partita successiva, la testa è già al derby, gara che conosco bene e sappiamo quanto sia importante per i tifosi e la società. Per me questo è un punto di partenza, devo continuare a lavorare e toglierci soddisfazioni come squadra.