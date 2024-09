Pagelle Pro Patria: Toci sgobbone, Pitou unico con inventiva. La difesa fa quel che può

La Pro Patria viene sconfitta 2-0 al “Romeo Menti” di Vicenza. Troppa la differenza di valori in campo con i tigrotti che hanno faticato tutta la gara. Difesa che ha provato a concedere il meno possibile, Pitou l’unico a provare a inventare qualcosa davanti.

ROVIDA 6: Due gol presi da due tiri potenti. Può poco o nulla, poi viene chiamato in causa svariate volte ma senza dover fare grandi interventi

BASHI 6: Ci mette voglia di sacrificio e fisico, non fa grandi errori ma la prestazione è così così

ALCIBIADE 6: Prova a tenere dritta la barra con la nave in tempesta. Usa l’esperienza e il carisma e alla fine il suo lo fa anche bene

TRAVAGLINI s.v.: Un brutto infortunio dopo pochi minuti. Pronta guarigione

Cavalli 6: Entra in corso e non sfigura. Si piazza dietro e prova a tenere testa agli attaccanti vicentini

SOMMA 5,5: Qualche pallone recuperato ma fa tutta la gara a inseguire Costa

FERRI 5,5: Si vede poco, forse pochissimo. Pensa soprattutto a tenere la posizione in difesa, palla al piede combina poco

Palazzi s.v: Dentro nel finale

NICCO 5: Qualche pallone perso di troppo e anche un paio di passaggi sbagliati che avrebbero avuto bisogno di maggior cura. Il giallo per frustrazione nel finale vale mezzo punto in meno

PIRAN 5,5: Qualche discesa sulla sinistra e poco altro

Vaglica 5,5: Non si vede quasi mai

PITOU 6,5: Se non inventa qualcosa lui, la Pro Patria starebbe tutto il tempo rintanata nella propria metà campo. Ci prova con un mancino che esce di poco e prova a metterci del piccante. Ma non è serata

Curatolo s.v: Pochi palloni toccati in un finale insipido

MEHIC 5,5: A inizio gara sembra trovare qualche spazio interessante, poi il Vicenza gli prende le distanze e si eclissa

Terrani 5,5: La voglia non manca, ma finisce per pasticciare

TOCI 6: La sufficienza non è certo per la prestazione ma per la caparbietà di affrontare ogni contrasto con determinazione fino all’ultimo minuto