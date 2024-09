Al via l’anno scolastico a Malnate: “Forniti tutti i Servizi Educativi Integrativi”

Con l’inizio delle primarie e delle secondarie inferiori, è iniziato l’anno scolastico 2024-2025 in tutti i plessi comunali di Malnate e dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih”. E il municipio annuncia con una nota che tutti i servizi educativi integrativi hanno preso il via.

«L’Amministrazione Comunale – si legge nella nota – annuncia con piacere che, grazie al lavoro del personale dell’ufficio educativi, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e i rappresentanti dei Plessi Scolastici, sono state accolte tutte le domande per i servizi educativi, sia quelle pervenute nei termini sia quelle fuori termine, ricevute entro il 31 agosto. A partire da lunedì 16 settembre, vengono forniti in toto i Servizi Educativi Integrativi all’attività scolastica».

I numeri degli alunni coinvolti nei diversi servizi sono considerevoli:

Bambini iscritti al servizio mensa, gestito dalla società Markas, nel giorno di rientro (lunedì):

– 272 alla Scuola Battisti,

– 207 alla Scuola Bai,

– 55 alla Scuola Galbani.

Bambini iscritti ai servizi integrativi alla Scuola Battisti:

– Mensa negli altri giorni settimanali: 103,

– Doposcuola: 87.

Bambini iscritti ai servizi integrativi alla Scuola Bai:

– Mensa negli altri giorni settimanali: 96,

– Doposcuola: 89.

Inoltre, sono attivi i servizi di pre/post scuola e il servizio di trasporto scuola-casa per la scuola dell’infanzia e primaria. In mancanza dei rientri scolastici, l’amministrazione integra il servizio di doposcuola nei plessi Battisti e Bai.

Trasporto pubblico locale per i ragazzi della scuola secondaria

Viste le valutazioni positive sull’utilizzo del trasporto pubblico locale, anche per quest’anno scolastico, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno continuare a utilizzare il servizio per il tragitto casa-scuola e scuola-casa.

Sperimentazione con ATM per l’educazione sui trasporti

Sabato 5 settembre si è tenuto un giro di sperimentazione, grazie alla disponibilità di ATM, con la presenza del Dirigente Scolastico Santo D’Angelo e dell’Assessora Maria Croci. Durante l’evento, gli studenti sono stati informati su comportamenti e azioni da tenere durante il percorso.

La Sindaca e tutta l’ Amministrazione comunale augura buon anno scolastico a tutte e tutti.