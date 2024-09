Alessia Trevisi della Bocciofila carnaghese campionessa italiana under 15.

Sono ormai in corso da tempo le grandi manovre – nessun riferimento al primo film a colori di Renè Clair di carattere sentimentale – presso la Federazione Italiana Bocce per l’allestimento delle elezioni nel Centro Congressi di Chianciano Terme, in provincia di Siena, previste il 28 settembre 2024.

Grandi manovre nel senso che il Consiglio uscente, per la prima volta dopo tanti anni, si sottoporrà al giudizio di 360 delegati – 48 in rappresentanza della Lombardia -, a loro volta designati attraverso un’apposita elezione, che saranno convogliati in Toscana per eleggere Presidente e Consiglio Federale. Come si articoleranno le votazioni? Partiamo dal Presidente.

Marco Giunio De Sanctis si ripresenta come candidato alla presidenza: nessuna sorpresa è attesa, è l’unico candidato. Il solo elemento d’incertezza potrebbe essere rappresentato da una votazione non plebiscitaria, ma l’evento è decisamente improbabile.

ONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo sarà composto di dieci membri, così suddivisi: sette membri in quota Affiliati, due membri in quota Atleti, un membro in quota Tecnici. Non ci saranno rappresentanti specifici di disciplina, in teoria tutti potrebbero appartenere a un solo settore, sarà quindi compito degli eletti, qualora appartenessero alla medesima disciplina, interessarsi – deciderà il Consiglio – del settore non di sua peculiare appartenenza. L’elenco sotto riportato dimostra che solo per gli Affiliati ci saranno esclusioni, dato che in lista sono in nove e ne verranno eletti sette.

Dovranno essere rispettate le quote rosa: saranno presenti almeno tre sui dieci che andranno a comporre il Consiglio Federale; in pratica tutte le candidate in lista saranno elette pur che conseguano almeno un voto.

Consistente la squadra lombarda, costituita da Alessandro Bianchi, Lorenzo Della Bella e Riccarda Ambrosi; l’ultima, naturalmente, sarà fra i designati. Per quanto attiene i voti, gli affiliati avranno sette punti per ogni voto, gli atleti due e i tecnici uno.

ALESSIA TREVISI

Ormai la data fatidica si sta avvicinando e anche se gli elementi di dubbio in merito alla compagine che deciderà i destini del mondo dello sport delle bocce sono marginali, il compito dei delegati è molto importante perché da ciò che porranno nelle urne dipenderanno gli sviluppi per il prossimo quadriennio 2025/2028.

Una nota particolare deve essere riservata a un’atleta lombarda che si è laureata campionessa italiana nella categoria under 15, a Sesto Fiorentino in Provincia di Firenze, domenica 8 settembre, nella categoria individuale: Alessia Trevisi della Bocciofila Carnaghese. Alessia si è affermata sconfiggendo in finale Marisol Orru di Fossombrone con il punteggio eclatante di 9-0. Alessia è figlia d’arte, è figlia di un ottimo giocatore e di Barbara Guzzetti, campionessa italiana nel 2011, famosa per la sua irresistibile bocciata di raffa, scoccata sempre con alte percentuali di successo, con una tecnica perfetta, tanto da farla definire una bocciata “maschile” per forza, coordinazione e precisione. Sembra evidente che gli influssi genitoriali stiano dando frutti davvero esaltanti alla giovanissima interprete dello sport delle bocce.

PILLOLE DI BOCCE

20 settembre 2024 – Crevese – finale serale individuale BCD

CANDIDATO PER LA PRESIDENZA FEDERALE

Marco Giunio De Sanctis

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI

Alessandro Bianchi Orietta Calonego Francesco Del Vecchio Lorenzo Della Bella Roberto Favre Moreno Rosati Corrado Tecchi Claudio Vittino Marco Ziraldo

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI

Riccarda Ambrosi Flavio Stani

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Francesca Di Folco

CANDIDATO PER LA PRESIDENZA DEI REVISORI DEI CONTI

Lorenzo Cingolo