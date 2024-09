Alla Galleria Boragno non solo libri, settembre riparte con yoga e mostre

Dopo la pausa per la stagione estiva, la Galleria Boragno è nuovamente pronta ad accogliere i visitatori nella sua sede di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, per una serie di interessanti appuntamenti.

Ecco il calendario delle prossime settimane:

– martedì 10 settembre alle 18.15 si terrà alla Galleria Boragno la prima lezione del corso di Yoga Terapeutico tenuto da Giuseppe Sabatino, insegnante di yoga, naturopata e riflessologo. Il corso, mirato a ritrovare la connessione tra mente e corpo accompagnando le sensazioni e i ritmi dei praticanti, proseguirà con un doppio appuntamento settimanale tutti i martedì, dalle 18.15 alle 19.15 e dalle 19.30 alle 20.30.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il responsabile del corso al numero 347-2249986 o tramite il sito www.formazioneyogaqigong.it.

In allegato la locandina dell’evento.

– mercoledì 11 settembre alle 17.45 primo appuntamento stagionale alla Galleria Boragno con il ciclo “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di filosofia snc, un percorso che si propone di approfondire, sperimentare e avvicinare il pubblico alle pratiche della philosophy for children/community.

Il nuovo evento prevede un incontro con le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante, che presenteranno il loro volume “In viaggio con le storie: Sette autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti”. Dialogheranno con le autrici Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarin e Michela Valli di Propositi di Filosofia. Gli incontri sono gratuiti: è gradita la conferma della partecipazione inviando una mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com con il proprio nome e cognome e l’oggetto “Galleria Boragno”.

– giovedì 12 settembre alle 18.30 la Galleria Boragno ospiterà l’incontro informativo e introduttivo sul laboratorio “Sguardi in cammino”, un itinerario di scrittura autobiografica e foto-narrazione curato da Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche (LUA). Il laboratorio sarà articolato in quattro incontri, che si svolgeranno giovedì 26 settembre, 3, 17 e 31 ottobre dalle 18.30 alle 21.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo info@mariarosariamemoli.it. In allegato la locandina dell’iniziativa.

– venerdì 13 settembre alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Encuentros” dell’artista di El Salvador Gothy Lopez: un percorso cromatico e concettuale caratterizzato da una continua tensione visiva tra luce e ombre, tra sfumature e colore, e con un ricorrente utilizzo del blu, in omaggio al colore dell’oceano che caratterizza i paesaggi del paese d’origine dell’autrice. La mostra, curata da Marco De Crescenzo e patrocinata dal Consolato Generale di El Salvador e dai Lions Torino, sarà introdotta durante il vernissage da un intervento di Massimo De Giuseppe, preside della facoltà di Arti, Moda e Turismo e professore ordinario di Storia contemporanea all’università IULM di Milano.

L’esposizione proseguirà fino a domenica 22 settembre nei seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiuso lunedì e martedì).