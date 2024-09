“Ambientiamoci”: il ciclo di incontri su natura e territorio nel Parco Pineta

Il ciclo di incontri “Ambientiamoci”, proposto dal gruppo di cittadini attivi di Rescaldina “Amici del Rugareto”, ritorna con la seconda edizione e si prepara a offrire nuove occasioni di approfondimento sui temi della natura e del nostro territorio.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 15 ottobre con Paolo Zaffaroni, tecnico del PLIS dei Mughetti, che affronterà un tema tanto importante quanto trascurato: le responsabilità nella gestione dei boschi. In un periodo in cui i cambiamenti climatici e il degrado ambientale minacciano sempre di più i nostri ecosistemi, la gestione sostenibile delle foreste diventa cruciale. Il dialogo con Zaffaroni porterà alla luce non solo aspetti giuridici, ma anche la necessità di coinvolgere le comunità locali nella conservazione di queste aree verdi, preziose per la biodiversità e la qualità della vita.

A seguire, martedì 12 novembre, Gianni Riva ci condurrà in un viaggio attraverso la storia di un albero maestoso, che può superare i 500 anni di età e che è molto diffuso in tutto il nostro territorio: è il castagno, di cui esploreremo l’impatto sulla cultura locale e sulle economie rurali di una volta.

Lo stesso Gianni Riva tornerà martedì 10 dicembre per affrontare una tematica di stretta attualità ambientale: la conservazione dei corsi d’acqua minori. Il torrente Bozzente è tra questi e necessita di un’urgente opera di conservazione. Questi ecosistemi così fragili spesso sfuggono alle grandi politiche di conservazione, ma rivestono un ruolo fondamentale per la fauna e la flora locali.

Infine, martedì 21 gennaio, Raul Dal Santo, tecnico del PLIS Parco dei Mulini, parlerà di specie invasive, un tema molto dibattuto negli ultimi anni e di grande rilevanza ecologica, analizzando cause e conseguenze di questo fenomeno sempre più diffuso anche nel nostro territorio. Le specie invasive, siano esse piante o animali, possono causare gravi danni all’equilibrio degli ecosistemi locali, minacciando le specie autoctone e alterando gli habitat naturali. Dal Santo esplorerà le ragioni di questa diffusione, spesso legata ai cambiamenti climatici e all’attività umana, e indicherà le possibili soluzioni per mitigare i danni e prevenire ulteriori invasioni.

Tutti gli incontri del ciclo “Ambientiamoci” si svolgeranno presso la Biblioteca “Lea Garofalo” a Rescaldina, in via Battisti 3 e avranno luogo alle ore 21:00.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Rescaldina, in collaborazione con il PLIS Bosco del Rugareto e il gruppo di cittadini attivi “Amici del Rugareto”.

Un’opportunità preziosa per conoscere meglio il nostro territorio e riflettere sulla sua conservazione, con il coinvolgimento della cittadinanza in un dialogo aperto con esperti del settore.

MARTEDÌ 15 OTTOBRE

CHI POSSIEDE I BOSCHI? CHI È REPONSABILE DELLA LORO GESTIONE?

Paolo Zaffaroni

Biblioteca “Lea Garofalo”, via Battisti 3, ore 21:00

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

IL CASTAGNO E LA SUA STORIA

Gianni Riva

Biblioteca “Lea Garofalo”, via Battisti 3, ore 21:00

MARTEDI 10 DICEMBRE

IL FUTURO DEL BOZZENTE, UN TORRENTE DA SALVARE

Gianni Riva

Biblioteca “Lea Garofalo”, via Battisti 3, ore 21:00

MARTEDi 21 GENNAIO

FLORA E FAUNA INVASIVA, CAUSE E CONSEGUENZE DELLA LORO DIFFUSIONE

Raul Dal Santo

Biblioteca “Lea Garofalo”, via Battisti 3, ore 21:00