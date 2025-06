Il LATINFIEXPO accende il weekend di Rescaldina

Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina

A Rescaldina una settimana di musica e balli con il LatinFiexpo

Il Villaggio del Divertimento di Rescaldina entra nel vivo con una nuova settimana di eventi del LatinFiexpo, il festival dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina.

Gli appuntamenti, che si tengono ogni martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3.00, promettono spettacolo, energia e tanta voglia di ballare.

Martedì 10 giugno va in scena la coinvolgente White Party, serata tutta in bianco per aprire le danze con stile. Venerdì 13 giugno sarà invece il turno delle Dea Ladies della scuola Dea Dance, con il gruppo Deseo Fatal. Sabato 14 giugno appuntamento con i ritmi scatenati del gruppo Marcelo e Daniela e con la spettacolare Rueda Loca, seguita dallo stage di rueda con il maestro Franco Carraro. Domenica 15 giugno con una festa che abbraccia tutti i generi: salsa, bachata, kizomba, country e revival anni ’90, distribuiti su 5 piste musicali.

Prezzi e promozioni

Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 2,50 euro

Martedì (serata dedicata alle donne)

Donna 2 euro

2 euro Uomo 7 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)

Venerdì



Donna 6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)

6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 7,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Sabato

Donna 6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 8,00 euro (6,50 euro per ingressi entro le ore 21)

Domenica

Donna 5 euro (4 euro per ingressi entro le ore 21)

5 euro (4 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 7 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Bambini fino a 12 anni: omaggio

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo