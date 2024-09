Asilo nido, commercio e parcheggi, Mercallo Futuro ideale chiede un consiglio comunale

Il gruppo di opposizione Mercallo Futuro ideale composto da Francesca Madoglio, Patrick Panza e Dario Sculati ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere su tre temi da tempo motivo di dibattito: l’area privata vicino al cimitero dove però si trovano ancora un campetto da calcio e la segnaletica del parcheggio pubblico, l’attivazione di iniziative per aiutare le realtà commerciali del paese a partecipare al bando del Distretto del Commercio e la possibilità per il Comune di accedere al bando regionale per gli asili nido.

Durante l’ultimo consiglio comunale è emerso che la convenzione che permetteva al Comune di Mercallo di gestire il terreno di via Roma, vicino al cimitero, è scaduta, ma nell’area si trovano ancora un campetto da calcio, una fontanella e la segnaletica del parcheggio, che alcuni automobilisti continuano a utilizzare. «Vista l’importanza di garantire l’uso pubblico di quegli spazi – sottolinea Mercallo Futuro ideale -, chiediamo di avviare i negoziati per riattivare la convenzione, così da garantire anche adeguata copertura assicurativa a chi li frequenta. Inoltre, chiediamo che venga effettuata una comunicazione puntuale riguardo alle azioni intraprese per avviare la convenzione».

L’area di via Roma in questione

La Regione Lombardia ha aperto il bando Nidi gratis plus per incentivare le famiglie ad accedere ai servizi per l’infanzia. «La partecipazione al bando – affermano i consiglieri di Mercallo Futuro ideale – rappresenta un’opportunità importante per il nostro comune di offrire un aiuto diretto alle famiglie. Per questo chiediamo di avviare un’azione di informazione rivolta alle famiglie, di predisporre le documentazioni necessarie per partecipare al bando e di coordinarsi con le strutture educative private per pianificare delle iniziative in linea con le esigenze della comunità».

Il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino ha aperto un bando che distribuirà contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese per promuovere lo sviluppo dell’economia locale. «Chiediamo – commenta Mercallo Futuro ideale – che venga avviata una campagna di comunicazione rivolta alle imprese del paese per far conoscere il bando e illustrare i dettagli per parteciparvi. Chiediamo inoltre che si valuti la possibilità di aprire un punto all’ufficio commercio per assistere le aziende nella presentazione della domanda».

«Chiediamo inoltre – aggiungono i consiglieri – che il consiglio comunale si svolga nella sala polivalente di via Prandoni: un luogo più adatto ad ospitare il pubblico e già fornito di strumentazione audio e video»