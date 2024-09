Bandi e agevolazioni, un aiuto per le imprese: appuntamento con Camera di Commercio Varese

L’obiettivo di Camera di Commercio Varese è quello di accompagnare le imprese nei loro programmi di crescita e sviluppo competitivo e sostenibile, dando loro un supporto nell’individuazione di aiuti e contributi che possano sostenere gli investimenti aziendali.

L’appuntamento è per giovedì 26 settembre, quando alle 15 prenderà il via il webinar “Portale agevolazioni e panoramica sui bandi per le imprese”.

Sarà l’occasione per presentare i contenuti del nuovo “Portale agevolazioni” disponibile sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “di che cosa hai bisogno ˃ fai crescere l’impresa”. Il portale si pone come un servizio di primo orientamento che vuole facilitare l’accesso di imprese e aspiranti imprenditori alla finanza agevolata: le aziende possono così ricevere facilmente indicazioni su finanziamenti, contributi e agevolazioni utili alla loro crescita e competitività.

Durante l’incontro online del 26 settembre, saranno anche illustrate direttamente alcune agevolazioni in termini di bandi e contributi disponibili in questo periodo sui principali temi della vita d’impresa: innovazione, transizione digitale e ambientale e internazionalizzazione.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online sullo stesso sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”