Camminata solidale il 29 settembre a Busto Garolfo per sostenere la ricerca sul cancro

La solidarietà si fa cammino a Busto Garolfo, dove il prossimo 29 settembre si terrà una camminata non agonistica di 5 Km per le strade del centro per sostenere la ricerca sul cancro della Fondazione AIRC Ets. Il ritrovo per “Solidarietà in cammino” è fissato per le ore 9.30 presso il piazzale della sede Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la partenza sarà alle 10.30 e la quota di partecipazione di 10 euro sarà destinata alla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro” Questa è la prima delle iniziative organizzate da Ccr Insieme Ets della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per l’ottobre in rosa, il colore simbolo della lotta contro il cancro, mese in cui vengono concentrati molti appuntamenti di screening gratuiti di prevenzione dei tumori, effettuati grazie al sostegno dell’unica banca locale rimasta sul territorio. «L’impegno della nostra banca a favore della salute e del benessere della comunità è costante.

La camminata solidale rappresenta un importante momento di unione e sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori, una battaglia che ci vede tutti coinvolti -dice Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Voglio ringraziare tutti coloro che parteciperanno a sostegno di questa causa: sarà una dimostrazione di quanto sia forte e solidale la nostra comunità. Noi continueremo a essere al fianco di iniziative che promuovono il benessere collettivo, perché il nostro ruolo non è solo quello di fare banca locale al servizio del territorio, ma anche di essere un punto di riferimento per le nostre comunità e promuovere il benessere di tutti coloro che vivono e lavorano qui». «Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per organizzare la camminata solidale e grazie a chi deciderà di camminare con noi per sostenere la ricerca contro il cancro. Insieme, passo dopo passo, possiamo fare la differenza -conclude Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. Un ringraziamento al sindaco e all’amministrazione comunale per il supporto a tutti gli eventi di “Ottobre in Rosa” e alla Protezione Civile, il cui contributo organizzativo e operativo ci permetterà di svolgere la manifestazione in piena sicurezza». In caso di maltempo, la camminata “Solidarietà in cammino” sarà rinviata a domenica 13 ottobre (immagine di repertorio).