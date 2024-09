Casa Macchi del FAI, la Canonica di S.Ambrogio e la musica di Amadeus, Morazzone “promuove” la cultura

Il concerto inaugurale della stagione “Itinerari Musicali” ha visto l’Ensemble Amadeus esibirsi in uno spettacolo straordinario intitolato “Barocco Veneziano”.

L’evento, organizzato dall’Ensemble Amadeus in collaborazione con il FAI, la Parrocchia S.Ambrogio e il Comune di Morazzone, ha avuto come finalità la raccolta fondi per il restauro della chiesa di S.Ambrogio e ha incluso una giornata culturale con visite a Casa Macchi e alla Canonica di Morazzone. Dopo le visite guidate ai due luoghi ricchi di un notevole patrimonio artistico e storico, tra cui alcuni preziosi affreschi di Pier Fracesco Mazzucchelli detto il “Morazzone”, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, hanno eseguito un programma interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, con brani come il Concerto RV443 per flautino e orchestra, il Concerto RV533 per due flauti e orchestra, e i Credo RV591 e RV592 per coro e orchestra. Così come nelle precedenti visite ai luoghi anche il maestro Raimondi ha introdotto ogni brano, guidando all’ascolto dei brani ed offrendo al pubblico preziose chiavi di lettura per apprezzare al meglio le esecuzioni.

La chiesa di S.Ambrogio era gremita di spettatori che hanno risposto con una standing ovation finale, dimostrando il loro grande apprezzamento per la qualità dell’esecuzione e la spendida giornata. Tra gli intervenuti, oltre al parroco di S.Ambrogio, Matteo Luigi Bianchi, sindaco di Morazzone, e Carlo Massironi di Fondazione Cariplo che hanno sottolineato l’importanza della cultura e della musica come strumenti di coesione e crescita comunitaria.

La stagione “Itinerari Musicali”, sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Fondazione Cariplo, proseguirà con il prossimo appuntamento venerdì 27 settembre alle ore 21 presso la chiesa antica di Canegrate, dove l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico interpreteranno “MOSAIC”, un caleidoscopio di musiche da tutto il mondo.