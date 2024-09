Cataldo sull’area del Lido di Luino: “Dopo un anno ancora in stato di abbandono”

«La presente a sollecito di un intervento urgente di messa in sicurezza dello stato dei luoghi nel complesso Lido. A distanza di quasi un anno dalla mia ultima segnalazione devo mio malgrado riscontrare che il complesso in oggetto risulta ancora abbandonato in precario stato di sicurezza».

Inizia così la segnalazione pervenuta questa mattina dal consigliere di minoranza del gruppo #luinesi, Davide Cataldo, che lamenta il persistente stato di abbandono del complesso affacciato sul Lago Maggiore: «Ci sono ancora spazi con macerie e materiali isolanti (rifiuti speciali) esattamente come rilevati dal sottoscritto nel novembre 2023, anche l’accesso al terrazzo non è stato messo in sicurezza, chiunque potrebbe accedervi di giorno e di notte con rischio per la propria incolumità. Nulla è cambiato nell’ultimo anno, anzi oggi si notano anche atti vandalici alla nuova impiantistica, alle vetrate, alle murature perimetrali e risultano anche sottratte da ignoti le griglie delle canaline di raccolta acque piovane. Quanto sopra descritto oltre ad evidenti problemi di sicurezza è causa anche di un danno economico all’ente».

«Vi prego – conclude Cataldo – di voler intervenire celermente per la messa in sicurezza dei luoghi e richiedo anche di ricevere copia della corretta certificazione di avvenuto regolare smaltimento Eternit che era presente sulle coperture della parte di spogliatoi già demoliti nella zona ex piscine dello stesso complesso».