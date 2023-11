“L’area del Lido di Luino vandalizzata da scritte e graffiti”

«L’area di cantiere del primo lotto Lido risulta completamente accessibile a chiunque, non è transennata ed è già stata in parte vandalizzata da scritte e graffiti, l’accesso al terrazzamento sulla copertura è completamente libero, chiunque può facilmente accedervi a qualsiasi ora del giorno e della notte con forte rischio per la propria incolumità e con possibilità che le nuove opere appena concluse vengano vandalizzate».

A fare la segnalazione, protocollata questa mattina, sono stati i consiglieri di minoranza Davide Cataldo e Alessandro Casali del gruppo #luinese: «Nei locali interni sono inoltre presenti e ben visibili numerosi rifiuti e cumuli di inerti, probabilmente ancora residui dell’ultima ristrutturazione; al di là dell’obbligo di messa in sicurezza e di corretto smaltimento che potrebbe essere contestato dalle autorità sanitarie competenti, ci si domanda come si può pensare di appaltare ad un soggetto terzo la prosecuzione delle opere con un cantiere pieno di rifiuti».

«Infine – concludono – segnaliamo che l’illuminazione pubblica esterna risulta costantemente accesa anche di giorno, con evidente spreco energetico e di risorse pubbliche. Tutto quanto sopra segnalato viene certificato dalle foto allegate alla presente, con preghiera di rapido intervento porgiamo distinti saluti».