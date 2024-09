“Cercare la luce quando si è avvolti dal buio”: 365 è il nuovo singolo di Teoz

Fare, sbagliare, reagire, senza mai mollare … «perché nella vita tutti possiamo fare qualcosa di straordinario». Non teme la scaramanzia Teoz, pseudonimo di Matteo Carcano, che ha deciso di pubblicare il suo prossimo singolo, dal titolo 365, il prossimo venerdì 13 settembre.

Una data infausta? Forse, per chi ci crede. Ma, come canta lui «c’è luce anche nelle tenebre». E dei 365 giorni disponibili sul calendario Teoz ha scelto proprio quella data, preferendo credere in qualcos’altro: credere in se stesso e infondere lo stesso sentimento negli altri. Il messaggio nel ritornello del suo brano – dal ritmo in levare, dettato dal sample reggae, ma dal groove (hip h/) pop – è chiarissimo: «Lo sai che sono, sempre, 365 le volte in cui credo veramente».

«Come dice il ritornello del singolo, 365 sono le volte in cui ci credo veramente – ci dice il cantante mentre risponde alle nostre domande -. Per cosa? Per arrivare al mio sogno, che è questo. 365 è un numero che si ricollega alla mia voglia di essere costante, di non mollare mai. Anche quando si pensa di essere avvolti solamente dal buio. È la speranza di essere se stessi e trovare la felicità che non tutti hanno il coraggio e la fortuna di guardare negli occhi».

Proprio la ricerca della felicità, a partire dalla solarità tipica del genere nato e reso grande dalla Giamaica, ha portato Teoz a scegliere le contaminazioni musicali sopra cui rappare. Così il varesino descrivere la canzone: «Un sample reggae, strofe che raccontano attraverso un rap dalle innumerevoli sfaccettature e flow episodi della vita di tutti i giorni, e un ritornello più cantato e pieno di energia, esortano a non mollare mai, nonostante ci siano sempre delle difficoltà da affrontare. L’originalità e la motivazione sono alla base di questo brano. Ingredienti che nella vita di tutti possono portare a fare qualcosa di straordinario».

Il brano, che sarà distribuito da Caronte Music, è stato mixato e masterizzato da Walter Deep, figura fondamentale in questa prima fase della carriera del cantante classe 2003, con il quale ha lavorato anche al precedente singolo Indelebile: «Non sempre nelle precedenti esperienze mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda. Adesso è diverso. Ho trovato una persona che crede tanto in me e con cui mi sento libero di sperimentare, di cercare un sound e una scrittura originale in grado di percorrere e parlare di sensazioni più profonde».

Insieme al produttore, un altro cardine per Teoz sono gli amici, con cui c’è reciproco supporto. Con loro, insieme al supporto di un giovane e noto brand di abbigliamento locale, il cantante ha organizzato un release party in terrazza, a ingresso gratuito, a Varese, dove, venerdì 6 settembre, sarà possibile ascoltare in anteprima 365.

«Oltre a presentare il brano penso che questo evento – conclude Teoz a proposito del rooftop party chiamato Sunshine 365 – sia un’occasione per provare a vivere al meglio gli ultimi giorni di estate e libertà. L’ascolto di 365 darà ulteriore luce ed energia al clima di festa che si respira».