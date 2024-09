Chiuso il triangolo d’oro della bocciofila bederese

Il Bocciodromo di Brezzo di Bedero, il 28 agosto, mandava in scena la conclusione del 10° Memorial Giancarlo Gambato, gara libera aperta anche ai non tesserati, con la sola esclusione della categoria A, conclusa con una fantastica finale che vedeva prevalere per un soffio Gravinese della Monvallese su Colli della Crevese, il 31 agosto faceva affrontare le Rappresentative delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, costituite da atleti elite che rientrano nella classifica del ranking annuale fra i primi cento, con la formula inusuale dalla gara a inseguimento, dove risulta vincitrice la compagine che per prima raggiunge i 24 punti, ieri 08 agosto, chiusura con il classico botto finale della settima edizione del Memorial Franco Minetti, anch’essa con la caratteristica della gara a inseguimento, ma con girone all’italiana, dove risulta vincitrice la squadra che assomma più vittorie e, in caso di parità di quest’ultime, quella che ha conseguito più punti.

Ogni incontro ha visto al via la specialità individuale fino agli 8 punti, seguita dalla coppia fino a 16 punti, infine la terna fino al ventiquattresimo punto.

Un trittico entusiasmante la cui conclusione, un inno all’amicizia che ha visto coinvolti giocatori provenienti non solo dalle Società limitrofe, nel caso oltre alla Bederese organizzatrice, la Crevese di Creva Luino e la Monte Nudo di Brenta, anche l’Oliveri di Binasco Milano, a costituire la preziosa prima volta di una compagine proveniente da un’altra delegazione al di fuori della zona di Varese, quella di Milano.

Il quadrangolare, iniziato alle nove, ha coperto l’intera mattinata, poi interruzione per un pranzo a base di pesce nel ristorante Gli Artisti di Luino, che si è superato per celerità di servizio e qualità del cibo, ripresa il pomeriggio con la logica chiusura degli incontri ancora in sospeso, con l’ineludibile suspense della fase finale che bisogna raccontare.

Prima dell’ultima tornata, l’Oliveri stava dominando: due vittorie su due e partita finale contro la Crevese che, invece, aveva sommato due sconfitte, di misura è vero, ma pur sempre sconfitte che l’avrebbero relegata in fondo alla classifica, sembrava il tipico risultato scontato.

Nell’altro incontro Bederese/Monte Nudo, il vincitore avrebbe potuto aspirare al secondo posto finale, considerato il cammino travolgente dell’Oliveri.

Ma ciò che sembrava ovvio diventa quasi subito un duro percorso su una salita colma di agguati: la Crevese vince l’individuale per 8-6, domina la coppia che scollina sul 16-9, per cui all’inizio della terna i milanesi si trovano nella disperata necessità, qualora sconfitti, di raggranellare almeno 17 punti, per superare di un solo punto la somma dei medesimi che avrebbero conseguito i locali vincendo.

I Bederesi dal canto loro faticano oltre ogni previsione, si presentano alle terne in leggero vantaggio per 16-13, annaspano a lungo fino al 21-18, fino alla sospirata vittoria con un ultimo “colpo di coda”.

L’Oliveri, scopertasi con il braccino corto, lotta con tenacia, rimane aggrappata al punteggio, fino al sospiratissimo diciassettesimo punto, salutato da applausi e da grida di gioia, che le assicura il successo: perde per 21-24, ma assomma 69 punti contro i 64 della Bederese e si aggiudica così il quadrangolare.

Migliore conclusione dell’incontro non sarebbe stato possibile ipotizzarla, neppure da uno smaliziato organizzatore; Franchino, così era chiamato da tutti nella bocciofila, per la sua incomparabile capacità di essere sempre disponibile, sia come segretario, sia come addetto al servizio bar per i soci, con un sorriso accattivante, una parola gentile, quasi a voler amalgamare caratteri diversi di ardua condivisione, è stato ricordato con affetto dai sindaci intervenuti – Daniele Boldrini di Brezzo di Bedero ed Ermes Colombaroli di Porto Valtravaglia – oltre che dall’ex-presidente del Comitato di Varese e consigliere regionale Gianpiero Martinoli.

Cala il sipario sul trittico della Bocciofila Bederese che si è eretta organizzatrice, in brevissimo tempo, di tre eventi fondamentali nel mondo delle bocce, specialità raffa, che hanno avuto l’indubbio merito di mettere in vetrina l’enorme potere trascinante di questo sport, solo che lo si voglia promuovere in modo adeguato.

PILLOLE DI BOCCE

08 settembre 2024 – Bederese – quadrangolare a squadre

Oliveri – Binasco Milano – 2 vittorie, punti 69 Bederese – Varese – 2 vittorie, punti 64 Crevese Luino – Varese – 1 vittoria, punti 63 Monte Nudo Brenta – Varese – 1 vittoria, punti 47

02 settembre 2024 – Crevese – inizio serale individuale ABCD

02 settembre 2024 – Malnatese – inizio serale individuale ABCD

09 settembre 2024 – Basso Verbano – inizio serale individuale BCD

Roberto Bramani Araldi