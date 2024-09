Cinque cervi in mezzo alla strada a Mozzate, auto distrutta e un animale morto

Ennesimo incidente con la fauna selvatica questa mattina all’alba a Mozzate. A segnalare l’accaduto Laura, che fortunatamente è uscita illesa dalla sua auto rimasta gravemente danneggiata.

«Oggi alle 5 del mattino mentre andavo a lavorare cinque cervi in fila indiana mi hanno tagliato la strada – spiega Laura – non ho avuto modo di evitarli perché prendevano tutta la strada. Ho distrutto la macchina, compresa tutta la parte meccanica. Per fortuna non correvo e non venivano macchine dall’altra parte altrimenti sarebbe successo un disastro». L’incidente è avvenuto in via Limido, un rettilineo che corre tra campi coltivati e boschi, habitat ideale per cervi e cinghiali.

Nello scontro un animale è rimasto ucciso.

Quanto successo a Laura è capitato anche a molte altre persone che hanno visto e commentato il suo post, raccontando di incontri troppo ravvicinati con cervi, caprioli e cinghiali, sempre sullo stesso tratto di strada.