Escavatore trancia il tubo del gas alla stazione di Mozzate, treni fermi per un’ora e mezza

La circolazione della linea Milano-Saronno-Varese-Laveno è stata momentaneamente sospesa, tra le 15 e le 16.45 di oggi martedì 11 febbraio, per una fuga di gas all’altezza della stazione di Mozzate.

La fuoriuscita di metano è stata causato da una scavatrice al lavoro nei dintorni della stazione, che ha tranciato un tubo della rete gas. I vigili del fuoco del comando di Como hanno disposto per precauzione la sospensione del traffico ferroviario, fino a che non è stata intercettata la valvola consentendo così di interrompere la fuoriuscita del metano e la dispersione in atmosfera.

La circolazione è ripresa intorno alle 16.45.

I disagi nel pomeriggio

Disagi appunto per circa un’ora e mezza. In particolare, il treno 12053, in partenza da Milano Cadorna alle 15:09 con arrivo previsto a Varese Nord alle 16:10, ha rerminato la propria corsa a Saronno, senza proseguire oltre.

Il convoglio 10056, che avrebbe dovuto partire da Varese Nord alle 15:20 per raggiungere Milano Cadorna alle 16:22, non ha effettuato il servizio tra le stazioni di Tradate e Saronno, lasciando quindi scoperto quel tratto della linea.

Per quanto riguarda la corsa del treno 55, in partenza da Milano Cadorna alle 15:52 e diretto a Laveno Mombello Lago con arrivo previsto alle 17:23, il servizio è stato rimodulato con partenza dalla stazione di Tradate. Il convoglio ha effettuato regolarmente tutte le fermate comprese tra Venegono Inferiore e Vedano Olona, garantendo comunque una copertura parziale della tratta.

Infine, il treno 58, in partenza da Laveno Mombello Lago alle 15:38 con destinazione Milano Cadorna alle 17:09, ha terminato la sua corsa a Varese Nord, senza raggiungere il capoluogo lombardo.