Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 9, 10 e 11 maggio

Davvero tanti e tutti interessanti gli eventi di questo fine settimana a Saronno e nel Saronnese, weekend purtroppo caratterizzato da previsioni meteo nel segno dell’incertezza. Ci sono diverse sagre, fiere e mercatini ma anche le visite guidate di “Ville Aperte in Brianza”, il galà finale della quarta edizione del Concorso lirico internazionale al Teatro Giuditta Pasta appuntamenti culturali come gli eventi in biblioteca Frera a Tradate, proposte per i più piccoli, come i “Racconti intorno al fuoco” al parco Pineta. Come ogni settimana abbiamo selezionato e diviso per temi gli appuntamenti più interessanti del weekend.

IL METEO

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino segnalano ancora incertezza, ma con qualche schiarita soprattutto nella giornata di sabato.

INCONTRI ED EVENTI

MONZA E BRIANZA – Fino a domenica 11 maggio prosegue “Ville aperte in Brianza”, con residenze storiche e parchi visitabili in cinque province, eventi e iniziative sul territorio – Qui tutte le informazioni

MOZZATE – Venerdì 9 maggio parte “Aspettando la Fiera”, una serie di incontri con autori in preparazione della Fiera dei libri e degli autori indipendenti in programma in autunno. Il primo appuntamento è con il giornalista Franco Cavalleri che presenterà il suo ultimo libro “L’Eco dell’infinito” – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Venerdì 9 maggio, alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di Saronno, l’Angolo dell’Avventura invita tutti gli appassionati di viaggi e natura a scoprire le meraviglie dell’Islanda attraverso la presentazione del documentario “Islanda, dove la natura dà spettacolo – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Alla Biblioteca civica Frera di Tradate, dall8 al 10 maggio si svolge la seconda edizione della “Frera del Libro”, l’iniziativa dedicata alla promozione della lettura e della cultura, con tante iniziative per bambini, ragazzi e adulti: letture, laboratori, cinema e presentazioni di libri – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 11 maggio è in programma l’iniziativa “Pedalarca – Tutti in sella per l’inclusione sociale!”, una biciclettata aperta a tutti con aperitivo solidale organizzati dalla cooperativa L’Arca, con un momento finale dedicato all’inclusione – Qui tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE -Venerdì 9 maggio in Sala consiliare una serata di approfondimento sulla prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno con medici ed esperti, seguita da una giornata di visite senologiche gratuite per le cittadine – Qui tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E MERCATINI

GORLA MINORE – Domenica 11 maggio si svolge l’edizione 2025 di “Botteghe Aperte”, la festa che celebra i commercianti e gli artigiani di Gorla Minore, con le strade principali chiuse al traffico, per stand, musica e bancarelle e quest’anno anche lo schiuma party di Avis – Qui tutte le informazioni

MOZZATE– Da sabato 10 a lunedì 12 maggio torna la Fiera di Santa Maria Solaro, tre giorni Da sabato 10 a lunedì 12 maggio tantissime attrazioni, dalle bancarelle degli hobbisti alle esposizioni di moto d’epoca, intrattenimento per grandi e piccoli, musica dal vivo e il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che chiude la festa – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 11 maggio, dalle 10 alle 18, Corso Italia di Saronno si trasformerà nel cuore pulsante della musica in vinile, accogliendo appassionati e collezionisti in occasione dell’undicesima edizione di “Saronno in Vinile”, per tutti gli appassionati di 33 e 45 giri. – Qui tutte le informazioni

BAMBINI

TRADATE – Sabato 10 maggio torna uno degli appuntamenti più affascinanti della programmazione del Centro didattico scientifico del Parco Pineta: “Racconti intorno al fuoco – Animali della notte”. Avvolti dal buio nella notte i partecipanti potranno ascoltare miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare – Qui tutte le informazioni

MUSICA E TEATRO

CASTIGLIONE OLONA– Prende il via “L’inCanto di Orfeo – Nuovi suoni da scoprire”, una rassegna che si propone di avvicinare il pubblico alla musica elettroacustica e alle sue affascinanti possibilità espressive. Il primo appuntamento è per sabato 10 maggio con Max De Aloe, interprete raffinato che guiderà il pubblico attraverso le potenzialità dell’armonica cromatica, della fisarmonica e dei live electronics – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 10 maggio al Teatro Giuditta Pasta il galà finale del quarto Concorso Lirico Internazionale “Giuditta Pasta, con un concerto aperto a tutti e gratuito (su prenotazione) – Qui tutte le informazioni

MOSTRE

TRADATE – Prosegue al Museo Fisogni la mostra sui 100 anni dell’Autostrada dei Laghi, organizzata dal Comitato A8cento e curata da Maurizio Gandini. L’esposizione, dedicata all’anniversario di costruzione della prima autostrada italiana, può essere visitata su prenotazione – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Prosegue fino al 25 maggio la mostra “Cenacoli: da Andrea da Saronno a Andy Warhol”, un viaggio artistico e culturale che ripercorre la rappresentazione dell’Ultima Cena attraverso i secoli. L’esposizione sarà visitabile in diverse sedi cittadine – Qui tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE E NEL VARESOTTO

MAGGIO A MATERIA

Dalla fotografia naturalistica alla mobilità sostenibile, passando per libri, musica e dialoghi sul futuro. Tutto il calendario degli eventi di maggio a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno.