Mozzate cade a Novi Ligure: una serata storta condanna il Res a una sconfitta per 3-0

L’infortunio del libero Parisi e il nervosismo in campo compromettono una gara iniziata con buone premesse. Luraghi: “Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco”

Torna da Novi Ligure senza punti il RES Mozzate, sconfitto per 3-0 da una AS Novi Pallavolo più solida e concreta nei momenti chiave del match. Una serata complicata per i verdeblu, che avevano iniziato bene la gara ma hanno faticato a reagire dopo le prime difficoltà.

Il Res parte forte nel set d’apertura e vola sul 5-1 grazie a un ace, mantenendo un buon ritmo fino al 17-19, quando l’infortunio del libero Parisi rompe gli equilibri della squadra e costringe Muselli a coprire entrambi i ruoli difensivi. La formazione di Luraghi accusa il colpo e, tra nervosismo e qualche decisione arbitrale contestata, perde il parziale ai vantaggi per 26-24.

Nel secondo set ci si attendeva la risposta di Mozzate, che però non arriva: Novi parte forte (8-3) e mantiene un ritmo costante fino al 25-14 finale. Nel terzo, dopo un avvio punto a punto fino al 14-14, il Res si inceppa lasciando campo ai piemontesi, trascinati dall’opposto di casa autore di 22 punti, che chiudono il match sul 25-20.

I numeri raccontano una sfida equilibrata solo in parte: Mozzate fa meglio in ricezione (60% contro 56%), ma Novi è più efficace in attacco (53% contro 40%) e a muro (8-1). Tra i verdeblu, Guzzetti è l’unico in doppia cifra.

Le parole del coach

A fine gara, mister Riccardo Luraghi non nasconde l’amarezza:
«Il risultato parla chiaro: a parte il primo set, non siamo mai riusciti a esprimere il nostro gioco. Il nervosismo, acuito dall’infortunio di Parisi, ci ha tolto lucidità e qualità tecnica. Da lunedì torneremo in palestra per ritrovare sicurezza e tranquillità».

Prossimo appuntamento

Il Res tornerà in campo sabato 20 dicembre alle 20.30 al Pala Res di Mozzate, dove affronterà il Volley Parella. Una sfida da non sottovalutare: i piemontesi sono terzultimi con 7 punti, ma hanno esperienza e capacità di esprimere un buon livello di gioco.

Tabellino della partita

AS Novi Pallavolo 3 – RES Mozzate 0
Parziali: 26-24, 25-14, 25-20

AS Novi Pallavolo: Formaggio 3, Giovannelli 22, Volpara 1, Santiago 10, Romagnano 8, Repetto 7, Martina (L), Miraglia.
N.e.: Pittaluga, Manfredi, Diamanti, Giovannelli L., Gasperini.

RES Mozzate: Guizzardi, Santos 9, Palmarin 3, Caprotti 3, Guzzetti 13, Martignoni 8, Muselli (L), Parisi (L2), Gallivanoni 1, Ferrario 3, Trovò 1, Morelli.
N.e.: Cimmino, Marini.
All.: Luraghi, Ass.: Pedrotti.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
