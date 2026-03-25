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Martina Colombari a Mozzate per una serata dedicata a benessere e impegno sociale

Venerdì 17 aprile alla scuola primaria “L. Castiglioni” un incontro aperto al pubblico promosso dal Comune. Ingresso libero e raccolta fondi per Cosma 2000

generica

Mozzate si prepara ad accogliere Martina Colombari per una serata dedicata a benessere, consapevolezza, genitorialità e impegno sociale. L’appuntamento è in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21 alla scuola primaria “L. Castiglioni” in piazzale Trattati di Roma.

L’incontro, promosso dal Comune di Mozzate, sarà aperto al pubblico e avrà anche una finalità benefica: le eventuali donazioni raccolte durante la serata saranno devolute alla cooperativa Cosma 2000 per l’acquisto di ausili medicali.

Martina Colombari, modella, attrice e conduttrice, eletta Miss Italia nel 1991, sarà protagonista di un momento di confronto e dialogo su temi di attualità. Nel corso della serata verranno affrontati argomenti legati allo stile di vita sano, alla cura del corpo, alla consapevolezza e alla gestione dei ritmi quotidiani, oltre alle sfide della genitorialità e al ruolo della famiglia.

Spazio anche ai temi della prevenzione e dell’impegno sociale, con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani, tra cui il contrasto all’abuso di alcol, il bullismo e l’uso consapevole dei social media. Colombari è inoltre impegnata da anni nel volontariato, in particolare con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia, a sostegno di progetti per l’infanzia.

A intervenire nel corso della serata sarà anche Samuele Robbioni, psicopedagogista sportivo e clinico. L’iniziativa è curata da Carola Muttoni.

“Eventi come questo hanno un valore molto significativo per il territorio poiché creano occasioni di incontro, di dialogo, di confronto e di riflessione su temi che riguardano tutti noi come il benessere, il senso di comunità, l’impegno nel sociale, la famiglia e la genitorialità. Quando un volto noto dedica tempo ed energie a iniziative benefiche come questa, il messaggio arriva ancora più forte e può davvero fare la differenza” ha dichiarato il sindaco di Mozzate, Clemente Cicozzi. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 0331-838038.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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