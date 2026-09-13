Mozzate, sei giovani coinvolti in un incidente stradale nella notte

Notte movimentata sulla Varesina, dove poco dopo l’incidente stradale che ha coinvolto ad Origgio cinque giovani, si è verificata un’emergenza analoga a Mozzate, dove sei ragazzi sono rimasti coinvolti in un sinistro avvenuto Sp233e.

L’allarme è scattato alle 1.53 .

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, cinque ragazze di 18, 19, 22 e 23 anni e un ragazzo di 19 anni. La modalità dell’incidente, al momento, non è nota.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco di Como, insieme ai soccorritori del servizio di emergenza e urgenza.

Una delle persone coinvolte è stata assistita sul posto e successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale di Tradate, dove è arrivata alle 2.44 in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Non risultano, dalle informazioni disponibili, ulteriori persone trasportate in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.