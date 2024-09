Coarezza chiama a raccolta contro le rotte di Malpensa, pronto l’esposto

Dopo «un’estate da incubo», i cittadini di Coarezza – frazione di Somma Lombardo – si riuniscono per fare il punto della situazione e discutere delle iniziative legali da intraprendere. L’assemblea si terrà il 26 settembre 2024, alle 20.45, nelle ex scuole elementari di Coarezza. Durante l’incontro, due avvocati – incaricatio da Vivere Coarezza – illustreranno l’esposto che sarà presentato alla Procura di Busto Arsizio, spiegando le azioni legali che la cittadinanza potrà supportare per fermare l’aumento del traffico aereo.

Silverio Colombo, di ‘Vivere a Coarezza’, racconta una volta di più la frustrazione della comunità locale, alle prese con un costante aumento dei voli: «Abbiamo vissuto un’estate che non pensavamo fosse possibile. Siamo passati dai 2.845 voli del giugno 2023 ai 4.199 voli a giugno 2024, un aumento insostenibile per la nostra qualità della vita. Domani, insieme agli avvocati, vedremo come agire per contrastare questa situazione».

Un altro punto cruciale dell’assemblea sarà sollecitare la presa di posizione che i sindaci del territorio prenderanno riguardo la questione. «Vedremo se staranno dalla parte dei cittadini o dalla parte di Sea», dice Colombo, facendo riferimento alla società di gestione degli aeroporti milanesi. Un richiamo che va «in particolare al sindaco di Somma Lombardo», con cui Vivere Coarezza è ai ferri corti da tempo: l’associazione dei residenti della frazione contesta al primo cittadino di non aver tutelato il piccolo paese, “sacrificato” alle esigenze del resto della città.

Colombo elogia invece l’amministrazione della vicina Golasecca, che si è mostrata più vicina alle posizioni dei Comitati (Vivere Coarezza aderisce anche all’Unione Comitati Alta Valle del Ticino) e che si starebbe anche preparando ad un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Dall’altro lato del confine regionale, anche il Novarese inizia a mobilitarsi, rivendica Colombo: «Sia i Comuni che la Provincia stanno iniziando a muoversi per affrontare questa situazione».

Il punto si farà giovedì sera. “Il nostro futuro e la nostra salute dipendono da noi”, è l’appello lanciato dalla locandina che promuove l’evento.