Con la stagione summer American Airlines apre la rotta da Milano Malpensa a Philadelphia

American Airlines potenzia i collegamenti transatlantici da Milano verso la East Coast: il vettore americano, insieme a Sea Aeroporti di Milano, ha annunciato oggi l’introduzione dei voli diretti tra Malpensa e il Philadelphia International Airport (PHL). Nuovo volo che consente non solo di raggiungere una città vivace e centrale nella storia degli Usa, ma anche il principale aeroporto hub transatlantico di American.

I nuovi collegamenti tra Milano Malpensa e Philadelphia saranno operativi a partire dal giorno 24 maggio 2025 e opereranno per tutto il corso della prossima stagione summer (quindi fino a ottobre): vanno a integrare l’attuale offerta di voli che da Milano raggiungono New York (JFK), operati su base giornaliera e su tutto l’anno.

«Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo volo tra Milano e Stati Uniti d’America» ha commentato José Freig, vicepresidente of International Operations di American Airlines. «L’introduzione del nuovo collegamento diretto tra Milano a Philadelphia, il nostro principale hub transatlantico, è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025. Considerando la grande attrattività e dinamicità di Milano sia a livello business che leisure, unitamente all’altissimo potenziale dei collegamenti offerti attraverso l’hub di Philadelphia per proseguire il proprio viaggio, siamo certi questo nuovo volo riscuoterà grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani».

«L’introduzione del volo diretto per Philadelphia operato da American Airlines sarà una delle novità più importanti della prossima stagione estiva 2025 e rappresenterà uno sviluppo qualificante del network dei voli a lungo raggio dall’aeroporto di Milano Malpensa» ha aggiunto Andrea Tucci, vicepresidente Aviation Business Development di SEA Milan Airports. «Un’offerta di servizi diretti verso il principale hub transatlantico di American Airlines, che consentirà agevoli prosecuzioni grazie alle numerose coincidenze di American Airlines per tutto il Paese, i Caraibi e l’America Latina. Il nuovo volo contribuirà a soddisfare il continuo incremento della domanda sulle rotte tra i due Paesi. Con questo servizio saliranno a 186 le destinazioni collegate direttamente da Malpensa verso 78 paesi».