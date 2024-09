Concerti sul battello, teatro e acrobati a Laveno nel fine settimana del Verbano Classic Festival 2024

Per questa XII edizione, la tradizionale regata di vele storiche, unica nel suo genere che si svolge in acque interne, si arricchisce di due suggestivi concerti che si terranno venerdì 6 e sabato 7 settembre nel porto antico, quando a bordo del centenario rimorchiatore Gredo, gentilmente messo a disposizione dagli armatori, suoneranno “I Luf” che dalle 21.00 di venerdì proporranno un vivace folk nostrano, seguiti nella serata di sabato alle 21.30 dal “Duo De André” proporranno un repertorio di Faber che ci riporterà al suo mare e alle sue navigazioni sonore.

Nel pomeriggio di sabato 7, inoltre, in Villa Fumagalli alle 10.00 il Teatro del Sole offre lo spettacolo “Collettivo Clown” con il duo Meroni-Zamboni e dalle 15.00 sul lungolago De Angeli ci saranno gli acrobati e i giocolieri di Kabum, seguiti da un raduno di auto storiche. Per chi vuole deliziare anche il palato, la proposta gastronomica è garantita dallo stand curato dalla Proloco in Piazza Caduti del Lavoro.

La manifestazione ha inizio venerdì 6 settembre 2024 e proseguirà con moltissime iniziative. Tutti gli eventi sono gratuiti, incluso il convegno di venerdì alle 11.00 “Il museo galleggiante, riscoperta di una identità dimenticata”, che si terrà presso le Officine dell’Acqua, che insieme al Comune di Laveno Mombello darà vita a questa tre giorni imperdibile per gli appassionati di nautica storica, di lago e di cultura.