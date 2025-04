Malore al volante, auto distrutta a Laveno Mombello

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Laveno Mombello. Erano le 18:06 quando un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto in uno schianto autonomo lungo via 25 Aprile, all’altezza del civico 101. Secondo quanto comunicato da AREU, il veicolo – un Fiat Doblò (foto) – su cui viaggiava il conducente ha impattato contro un ostacolo fisso, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del servizio di soccorso base dell’Sos di Travedona Monate che hanno preso in carico l’uomo, trasportato in ospedale in codice giallo, indice di condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita.

Attivati anche i carabinieri della compagnia di Luino, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli o persone.