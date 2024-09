Si sono conclusi i lavori lungo il sentiero 10 a Barasso, dove è stata realizzata una briglia in legname e massi per contenere i detriti che, durante le piogge intense, scendono dalle aree montane lungo il corso d’acqua. Questa prima misura ha l’obiettivo di fornire un presidio emergenziale a protezione delle famiglie di via Campiglio, duramente colpite dalle piogge torrenziali del 12 luglio scorso.

L’intervento è stato finanziato con fondi comunali per un totale di circa 10.000 euro. Si è deciso di realizzare la briglia in una zona montana, per accelerare i tempi di costruzione, poiché l’area demaniale originariamente prevista si trovava all’interno di una proprietà privata, il che avrebbe allungato i tempi d’intervento.

Il Conclusi i lavori sul sentiero 10 a Barasso per proteggere le famiglie di via Campiglio inoltre, affiderà presto un incarico per la redazione di un progetto di fattibilità, da presentare a Regione Lombardia, con l’obiettivo di ottenere i fondi necessari per ulteriori lavori di mitigazione del rischio e risolvere il problema in modo duraturo.