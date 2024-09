Coppa Italia Eccellenza: poker Solbiatese. Vincono Sestese, Caronnese, Ispra e Saronno

La Coppa Italia di Eccellenza continua a essere un antipasto molto interessante in vista del prossimo inizio del campionato 2024-2025. E anche le prime risposte dal campo iniziano ad arrivare, tra chi faceva il proprio esordio stagionale e chi invece cercava riscatto. E per le squadre del Varesotto è stata una domenica positiva: vincono infatti Solbiatese, Sestese, Caronnese, Ispra e Saronno mentre la Vergiatese pareggia 2-2 in casa.

Dopo il pari in trasfera, la Sestese fa bella figura in casa superando 3-0 il Casteggio con la rete di Pellini e la doppietta di Romano. Le due reti di Cornelli invece non bastano alla Vergiatese per superare la Calvairate: 2-2 il finale. Esulta invece l’Ispra che batte 2-1 il Tribano grazie alla firma di Tripoli e a un autogol.

Turno di riposo per il Legnano, l’Fbc Saronno inizia al meglio la stagione, andando a vincere 2-1 sul campo della Valcalepio grazie alle marcature di Pontiggia e Vaglio. Bene anche la Caronnese che si impone 3-1 sulla Leon con la doppietta di Malvestio e il gol di Zibert.

Ottimo inizio stagionale per la Solbiatese di mister Danilo Tricarico (nella foto da Facebook – Solbiatese Calcio 1911) che va a importi 4-0 ad Albino: in rete Scapinello due volte, Martinez e Torraca.

Il terzo turno della fase a gironi andrà in scena mercoledì 18 settembre in serata mentre il prossimo fine settimana inizierà il campionato.