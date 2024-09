Coppa Italia: ostacolo Sant’Angelo per il Varese

Sarà il Sant’Angelo l’avversario del Varese nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha sorteggiato oggi – martedì 17 settembre – gli abbinamenti per il turno che si giocherà il prossimo 6 novembre.

I biancorossi saranno quindi impegnati in trasferta allo stadio “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano contro la squadra guidata da Stefano Brognoli. In Coppa il Sant’Angelo ha battuto 2-1 al primo turno la Casatese mentre in campionato ha fatto due vittorie su due: 4-1 sull’Arconatese all’esordio e 1-0 a Sondrio.

Sarà quindi una sfida tutt’altro che semplice per i biancorossi di mister Roberto Floris.

TUTTI GLI ABBINAMENTI:

Gara 1 Lavagnese-Bra

Gara 2 Imperia-Vado

Gara 3 Saluzzo-Chisola

Gara 4 Club Milano-Novaromentin

Gara 5 Brusaporto-San Giuliano City

Gara 6 Sant’angelo-Citta’ Di Varese

Gara 7 Villa Valle-Vincente Gara N. 54 Primo Turno

Gara 8 Oltrepo-Piacenza

Gara 9 Vigasio-Palazzolo

Gara 10 Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore

Gara 11 Dolomiti Bellunesi-Campodarsego

Gara 12 Adriese-Mestre

Gara 13 Cittadella Vis Modena-Lentigione

Gara 14 Ravenna-Forsempronese

Gara 15 Sambenedettese-Vigor Senigallia

Gara 16 Castelfidardo-Civitanovese

Gara 17 L’aquila-Termoli

Gara 18 Seravezza-San Donato Tavarnelle

Gara 19 Figline-Sangiovannese

Gara 20 Livorno-Ghiviborgo

Gara 21 Follonica Gavorrano-Sporting Trestina

Gara 22 Atletico Lodigiani-Roma City

Gara 23 Guidonia-Cassino

Gara 24 Ostia Mare-Cos Sarrabus Ogliastra

Gara 25 Paganese-Scafatese

Gara 26 Nocerina-Ischia

Gara 27 Gelbison-Matera

Gara 28 Fidelis Andria-Casarano

Gara 29 Virtus Francavilla-Martina

Gara 30 Reggina-Citta’ Di Acireale

Gara 31 Akragas-Enna

Gara 32 Siracusa-Paterno’