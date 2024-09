Costituzione e tessera elettorale ai neo-diciottenni di Varese

Torna un appuntamento che in questi ultimi anni è diventato un evento molto apprezzato dai giovani e dalle famiglie, in cui viene sancito un passaggio importante per i neomaggiorenni della città. Domenica 8 settembre alle 10.30 ci sarà la cerimonia di consegna della Costituzione italiana e della tessera elettorale alle ragazze e ai ragazzi che quest’anno hanno compiuto i 18 anni.

L’invito è aperto a tutti i neomaggiorenni varesini, anche a chi ha già avuto modo di ritirare la tessera elettorale in occasione delle elezioni europee e desidera condividere con i propri coetanei e le proprie famiglie questo momento. Nel mese di maggio infatti il Comune di Varese aveva predisposto delle aperture straordinarie dell’Ufficio anagrafe per consentire a chi avesse già compiuto i diciott’anni di ritirare la propria tessera elettorale, per prendere da subito parte attiva alla vita democratica ed esercitare i diritti costituzionali in occasione delle consultazioni europee.

«Essere maggiorenni significa aver consapevolezza dei propri diritti e doveri – spiega la consigliera Francesca Strazzi, promotrice dell’evento fin dalla scorsa amministrazione -. Significa inoltre avere coscienza che la propria libertà è un diritto inviolabile che va misurato sempre con il rispetto della libertà altrui, perchè è questo il senso della convivenza civile. La consegna della Costituzione e della tessera elettorale è inoltre un momento di passaggio che permette anche di entrare in contatto con tante opportunità che il Comune offre ai giovani, come le possibilità del servizio civile, prendendo parte in modo attivo alla vita della propria città».

L’appuntamento dunque è per domenica 8 settembre alle ore 10.30 nello spazio della tensostruttura dei Giardini Estensi, in via Sacco.