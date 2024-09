Da Milano Malpensa a Xi’an, alla scoperta dell’Esercito di terracotta

Malpensa apre una porta in più sulla Cina, con il volo China Eastern per Xi’an, tra le città più antiche del Paese, centro da 13 milioni di abitanti, noto anche per il celebre “Esercito di terracotta“, patrimonio dell’umanità.

Xi’an è al centro di un’enorme area urbana: il volo consente dunque di raggiungere anche città come Xianyang e Weinan.

Sotto una fitta pioggia, il primo volo è arrivato nella sera di giovedì 27 settembre dalla Cina, con cerimonia alla presenza della autorità diplomatiche e della compagnia.

Il volo viene operato con frequenza trisettimanale, al martedì, giovedì e domenica: partenza da Xi’an alle 14.40 e arrivo a Milano Malpensa alle 19.30. In senso opposto decollo dallo scalo milanese alle 21.30 e arrivo alle 14 (del giorno dopo).

La relazione viene assicurata da Airbus A330-200 con due ambienti, business ed economy class.

I voli per la Cina da Milano Malpensa

Il volo per Xi’an amplia la ormai già ricca offerta per la Cina, garantita da quattro compagnie diverse.

Air China collega Malpensa con Pechino, Shanghai, Chengdu e Whengzou.

Hainan Airlines opera i voli per Shenzen e Chongqing.

Cathay Pacific vola tre volte alla settimana su Hong Kong.

L’italiana Neos – di base a Malpensa – vola su Nanchino con B787 Dreamliner.

Se si aggiunge anche il volo per Taiwan operato da Eva Air si arriva a un totale di dieci voli oggi.