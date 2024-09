Doppiaggio fatale per Rovera al Mugello, la ELMS si decide all’ultima gara

Proseguono i colpi di sfortuna nel 2024 di Alessio Rovera, una collezione che sta diventando davvero lunga e che ha tolto ieri – domenica 29 – al pilota varesino per lo meno il podio di classe e forse anche la conquista anticipata di un titolo.

Rovera, insieme ai francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, è sceso in pista sul tracciato toscano nella penultima tappa delle European Le Mans Series (ELMS) con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica di categoria Pro-Am a bordo del prototipo Oreca-Gibson gestito da AF Corse.

Con una vittoria, la vettura numero 83 avrebbe anche conseguito matematicamente il successo finale della categoria, e dopo un terzo di gara le cose si erano messe nel modo migliore. Perrodo aveva dato il lancio alla gara consegnando la vettura a Rovera senza problemi mentre la strategia aveva portato il varesino a ridosso della testa della corsa, diventata realtà dopo il secondo pit stop dei leader provvisori.

A quel punto Rovera ha potuto accelerare allungando su tutti i rivali e guadagnando un margine rilevante, tesoretto per il prosieguo della gara. A fermarlo però è stato un contatto con una Lamborghini di classe LMGT3 in fase di doppiaggio: entrambe le vetture sono finite nella ghiaia e sono ripartite perdendo però molto tempo e due giri. Una situazione non più recuperabile, neppure dopo la bandiera rossa che ha stoppato momentaneamente la “4 Ore”. La classifica assoluta è stata vinta dal team Iron Lynx con Ried, Capietto e Cairoli; Rovera e soci, 18mi assoluti, si sono classificati settimi di Pro-Am nella quale ha vinto il team Richard Mille TDS (Sales, Beche, Saucy).

I 6 punticini messi in carniere permettono comunque a Rovera, Perrodo e Vaxiviere di restare al comando della ELMS Pro-Am con una sola gara da disputare, quella di Portimao. Appena due però le lunghezze di vantaggio (86 a 84) su Sales, Beche e Saucy mentre anche Quinn, Lentoudis e Bradley restano in piena corsa (78 punti). L’appuntamento in Portogallo quindi, sarà determinante; prima però per Alessio la partecipazione alla Petit Le Mans di Braselton (USA) con la Ferrari 296 del team Triarsi Competizione.