Rovera al Mugello: primo “match ball” per il titolo nella ELMS

Appena sceso dalla Ferrari Gran Turismo, Alessio Rovera risale in abitacolo ma questa volta lo fa su un prototipo Oreca-Gibson – la gestione è sempre del team AF Corse – di classe LMP2 Pro-Am. L’occasione è la quinta e penultima tappa delle ELMS (European Le Mans Series) che tra l’altro si disputa in Italia, sul tracciato del Mugello, domenica 29 settembre.

Il 29enne varesino ritrova i suoi compagni francesi di avventura in ELMS, l’esperto gentleman François Perrodo e il veloce professionista Matthieu Vaxiviere, una formazione che dopo quattro gare comanda la classifica di Pro-Am (la categoria aperta a equipaggi con almeno un dilettante a bordo) con un margine di 20 punti sui primi inseguitori, i piloti dell’Algarve Pro Racing (Quinn, Lentoudis, Bradley), e 21 sui terzi in graduatoria (Richard Mille-TDS con Saucy, Beche e Sales).

Quella del Mugello è quindi un’occasione importante per l’equipaggio italo-francese contraddistinto dal numero 83: in caso di vittoria nella “4 Ore” toscana Rovera e soci metterebbero una fortissima ipoteca in ottica titolo o addirittura centrare l’obiettivo con una gara di anticipo. Fino a questo punto il terzetto ha messo a segno due successi (Barcellona e Spa-Francorchamps), un secondo e un terzo posto: una regolarità ad alta quota che è fondamentale per chi aspira a sollevare il trofeo finale.

«È sempre piacevole poter competere ai massimi livelli internazionali sui circuiti italiani, tanto più che il Mugello segna l’inizio della volata finale per il titolo – spiega Alessio alla vigilia dell’appuntamento toscano – Sarà una gara fondamentale perché ci giochiamo la possibilità di chiudere i conti proprio davanti al pubblico di casa, in caso di vittoria. In realtà, la situazione in campionato non cambia nulla: l’obiettivo rimane sempre quello di stare davanti a tutti. La LMP2 al Mugello è velocissima ma anche molto impegnativa da guidare dal punto di vista fisico, inoltre il traffico in pista avrà il suo peso».

Sono infatti 43 le vetture iscritte alla “4 Ore”, 22 prototipi LMP2 e 21 Gran Turismo su una pista esaltante e impegnativa. Venerdì sono in programma le prime prove libere e il bronze test (dedicato ai piloti amatori), sabato le FP2 e le qualifiche mentre domenica la gara scatterà alle 11.30 per concludersi, come da prassi, quattro ore dopo.