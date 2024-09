Due poliziotti di Legnano premiati come “Cavalieri del Cuore” a Roma

Due agenti della Polizia di stato di Legnano premiati come “Cavalieri del Cuore”: un riconoscimento speciale destinato ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della società civile che, intervenendo tempestivamente con l’uso del defibrillatore, sono riusciti a salvare vite umane. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi nella Sala Capitolare del Senato a Roma. A presenziare anche Mirco Jurinovich il presidente della nota associazione locale “SessantamilavitedaSalvareAltoMilanse” da anni impegnanta sul territorio e non solo per diffondere la cultura dell’uso del Dae semiautomatico. In questo contesto sono stati riconosciuti i poliziotti Geggei Riccio e Filippo Lamia, oltre che il vicebrigadiere dei Carabinieri di Busto Arsizio, Alessio Olivieri, per il loro coraggio e la loro prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza.

La premiazione ha chiuso la conferenza incentrata sulla rete nazionale dei first responder. Jurinovich ha espresso un senso di amarezza per la mancanza di rassicurazioni «sull’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’implementazione dell’app nazionale dedicata alla gestione dei primi soccorsi. Un servizio che è già operativo in Emilia Romagna dal 2017, Non capiamo perchè sia così complesso avviare un progetto così importante».