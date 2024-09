È Filippo Guenzani di Gallarate il basejumper morto in Francia dopo un lancio fatale

Una passione per il volo alare, le immagini della “goPro“ montata sul casco che lo ritraevano prima del lancio, in cima alla montagna, per approdare col paracadute, dopo elettrizzanti discese, sugli alpeggi. Ma l’ultimo lancio, Alta Savoia, in Francia, gli è risultata fatale. È morto così Filippo Guenzani, 38 anni di Gallarate il basejumper trovato senza vita in Francia dopo un lancio.

Il quotidiano in lingua francese ledauphine.com parla di una chiamata di soccorso poco prima delle 15 di domenica al numero unico di emergenza da parte di un residente. Il luogo del ritrovamento del corpo è «Crève-Cœur a Sallanches, ai piedi della catena montuosa dei Fiz».

Sempre secondo il quotidiano francese Guenzani avrebbe effettuato il salto con la sua tuta alare attorno alle 10 del mattino, ma qualcosa non ha funzionato.

Filippo Guenzani era molto conosciuto negli ambienti di chi pratica questo sport estremo: le sue imprese venivano “caricate” su di un canale youtube e aveva partecipato anche a trasmissioni sullo stesso social per raccontare la sua esperienza: «Mi alzo alle 4 per volare», raccontava. Prima il cammino per l’ascesa in vetta, poi il salto.

Lo sportivo era noto alle cronache nell’ambiente anche per essersi sposato nel luglio 2023 in volo, dopo un lancio dal monte Brento, in Trentino, con la compagna.

Il 21 febbraio, sulle montagne di Lecco un altro varesino, Alessandro Fiorito, di 62 anni, aveva perso la vita sulla parete del Forcellino, sopra il lago tra la città di Lecco e Abbadia Lariana, durante un lancio.