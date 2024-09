È morto il conduttore televisivo Luca Giurato

È morto il noto conduttore televisivo Luca Giurato, volto notissimo della televisione italiana, mattatore del programma Unomattina . Aveva 84 anni e secondo quanto riportato dalle prime agenzie sarebbe stato colpito da un infarto fulminante mentre si trovava in vacanza con la moglie.

Giurato era nato a Roma il 23 dicembre 1939. Era un giornalista professionista che iniziò la sua carriera a Paese Sera, per poi diventare conduttore televisivo di successo grazie alla sua simpatia trascinante, alle sue mitiche gaffes e ai “bisticci” di parole che nemmeno lui sapeva districare.

Ha partecipato a tanti programmi importanti in onda sulla Rai, tra cui “Domenica In” dal 1993 e “Unomattina“, a partire dal 1994. E ancora “La vita in diretta” e “Quelli che il calcio”, solo per citare i più famosi. Era molto amato dal pubblico e spesso imitato dai comici.