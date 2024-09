È morto monsignor Agostino Giovanni Leoni. Per molti anni fu vicario all’ospedale di Circolo

Venerdì 14 settembre, all’età di 102 anni, è deceduto monsignor Agostino Giovanni Leoni, decano dei preti ambrosiani. Don Agostino era nato a Pantigliate in provincia di Milano il 15 maggio 1922 e fu ordinato sacerdote il 31 maggio 1995. Dal 1947 al 1958

Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 31 maggio 1947, fu vicario parrocchiale a Varese nella parrocchia di Bosto, Michele Arcangelo, dal 1958 al 1986 vicario parrocchiale sempre a Varese all’ospedale San Giovanni Evangelista, oggi conosciuto come ospedale di Circolo. Dal 1966 canonico onorario del capitolo di San Vittore Martire a Varese e dal 1986 al 2010, residente con incarichi pastorali a Varese a Biumo Inferiore nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo. Gli ultimi anni della sua vita don Agostino li ha trascorsi in casa di riposo, prima a Varese e infine a Gorla Minore.

La testimonianza di Marisa Tonelotto di Comerio che conobbe don Agostino quando lavorava come infermiera all‘ospedale di Circolo di Varese: «Quando era in ospedale aveva una parola per tutti. Visitava quotidianamente i pazienti, dialogava con il personale e con i parenti dei ricoverati. Dava una mano con grande discrezione a chi ne aveva bisogno e con il suo sorriso carico di bontà dava un grande senso di pace».