Emergenza carceri, Astuti (PD): “Sovraffollamento oltre ai limiti anche a Varese e Busto”

“L’emergenza carceri è ormai drammatica e l’inaccettabile morte del ragazzo nel carcere di San Vittore a Milano qualche giorno fa ne è l’ultimo tragico esempio, non possiamo più stare a guardare” così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene, annunciando la richiesta, effettuata insieme alle altre forze di opposizione e su iniziativa del collega Luca Paladini, di una seduta straordinaria del Consiglio regionale che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane.

“Il sovraffollamento delle nostre carceri ha superato i limiti di guardia anche nella nostra provincia – attacca Astuti -– nel carcere di Varese, come spiega la Cgil, siamo al 95%: i posti regolamentari sono 53, ma attualmente è recluso quasi il doppio delle persone. Non va certamente meglio a Busto Arsizio, dove il sovraffollamento è del 57%: ci sono 440 detenuti in un carcere con una capienza ufficiale di 280 posti”.

“Bisogna porre fine a un degrado che non è degno di una società moderna e democratica – prosegue il consigliere dem – in tali pessime condizioni, come possono i detenuti, soprattutto quelli più giovani, pensare di trovare nel carcere un luogo in cui iniziare il reinserimento lavorativo e sociale?”

“Lanciamo dunque un appello a tutte le forze politiche, perché arrivi al più presto, da parte delle istituzioni, una risposta a tale emergenza e perché la politica mostri finalmente più coraggio di quanto espresso finora” conclude Astuti.