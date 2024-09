Esplosione e incendio in un garage, abitanti in strada a Gallarate

Il rumore di un’esplosione, poi altri due scoppi, «come colpi di pistola»: molti abitanti della palazzina di via Aleardi a Gallarate sono stati subito allarmati dal rumore, prima ancora di rendersi conto dell’incendio che si era sviluppato in una delle autorimesse.

Galleria fotografica Incendio in palazzina in via Aleardi a Gallarate 4 di 12

L’allarme è scattato poco alle 23.11 di domenica sera, quando molti erano già a letto o si preparavano al riposo in vista della settimana. Tutti gli abitanti si sono riversati in strada, sul posto sono arrivati in vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118 per precauzione.

I pompieri hanno spento le fiamme e iniziato subito le operazioni di messa in sicurezza: impegnate diverse squadre con due autopompe, un mezzo polivalente adatto a spazi ristretti, un’autoscala da Varese.

L’esplosione è stata effettivamente piuttosto violenta, tanto da danneggiare alcuni dei serramenti, poi staccatisi (il momento si vede nel video). Il fumo ha annerito anche la facciata dell’edificio verso i garage.

Non risultano per fortuna persone ferite.

L’odore di fumo era percepibile anche nei quartieri limitrofi e nella confinante Verghera di Samarate.