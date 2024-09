“Evviva lo sport!”, a Luvinate l’accoglienza alle primarie

Non solo il sapere, le nuove tecnologie, metodi innovativi di studio, ma anche il benessere e la salute che passa dallo sport e dal movimento. E’ stato questo il centro della tradizionale Festa dell’Accoglienza, promossa dalle Insegnanti della Scuola Primaria di Luvinate e organizzata in un sabato mattina di regolare attività scolastica.

Ecco allora basket, yoga, tennis, hip hop, unihockey, multi sport. Sei laboratori di sport, con docenti, esperti e volontari, per far scoprire –in una bellissima giornata di sole- nuove discipline ed esperienze, anche in collaborazione con realtà e associazioni sportive del territorio come Palaghiaccio di Varese, Varese Basket School, Tennis di Gavirate.

Il progetto è volto a promuovere l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, l’orientamento allo sport e la cultura del benessere e del movimento per tutti secondo lo spirito indicato dal Programma Green School.

Grazie alla presenza dell’Associazione Genitori di Luvinate, colazione alla mattina e aperitivo all’uscita per tutte le famiglie, insieme al sostegno alle attività di “Urban Nature”, il progetto promosso dal Wwf in occasione della “Festa della Natura in città”, con la vendita di piante a sostegno dei progetti del WWF.