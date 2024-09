Festa Patronale di Santa Croce: buon cibo e musica a Gazzada

Buon cibo e della musica dal vivo a Gazzada Schianno in occasione della Festa Patronale di Santa Croce 2024. Due serate caratterizzate da eventi gastronomici, musica e momenti di convivialità.

Risottata per la Via – Mercoledì 4 Settembre

Mercoledì 4 settembre protagonista sarà la “Risottata per la Via” in Via Italia Libera, Gazzada. A partire dalle ore 18.00, Claudia Ghirardello terrà una lezione di Pilates, perfetta per prepararsi alla serata che seguirà. Alle 19.30, i partecipanti potranno gustare un delizioso menù che include:

Risotto con salsiccia

Grigliata mista (salamella, costine, pollo)

Dolci vari

Caffè e amari

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo con il gruppo “Note d’Inchiostro” e da un’esposizione di artisti e artigiani curata dall’associazione Gaja. Per concludere alle ore 21.00, si terrà un concerto nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Street Food – Sabato 7 Settembre

Sabato 7 settembre, l’attenzione si sposta in Piazza Galvaligi, dove alle 19.30 prenderà vita l’atteso evento di Street Food. Il menù di questa serata è un vero e proprio inno alla cucina di strada, con proposte che spaziano dal fritto misto agli hamburger. Ecco alcune delle specialità che saranno offerte:

Fritto misto

Hamburger, cheeseburger, cheesebaconburger

Polenta e bruscitt

Polenta e zola

Macchegnocco fritto con salumi e formaggi

Panino con salamella

Patatine fritte

Dolci vari

La serata sarà animata dalla musica live dei Funkeinstein, un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti del cibo e della buona musica.

Per entrambe le serate, è possibile prenotare online attraverso il sito www.ilpontegsmlm.it.