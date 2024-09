Floris: “Espulsione troppo generosa. Da lì è cambiata la partita”

VOGHERESE – VARESE 2-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): È stata una partita da più fronti perché abbiamo fatto un gran primo tempo, andando in vantaggio di due reti. Poi si è infortunato Molinari ed è entrato Priola che su due interventi credo normali ha preso il rosso. Da lì è stata un’altra partita. In 10 abbiamo saputo soffrire per gran parte del tempo ma abbiamo preso gol su palla inattiva e infine su un tiro da lontano sul quale potevamo gestire meglio il pallone. Questo ci servirà per far capire che questo girone non è così semplice come tanti pensano, è molto complicato e io lo conosco molto bene. Su questi campi bisogna lottare fino alla fine perché le partite non sono mai finite. Prendo di buono il primo tempo e gran parte della ripresa nella quale abbiamo lottato. Ci prendiamo un punto per iniziare il campionato in trasferta e lo teniamo come buono.

FLORIS 2: È stata una partita talmente complicata nei dettagli che è difficile dire cosa tener buono. Quando accadono queste cose succede di tutto. Penso che contro l’Albenga non ci sarà oltre a Priola neanche Molinari. Abbiamo sostituito il braccetto per poi doverlo cambiare ancora dovendo abbassare Daqoune. Ho dovuto fare i cambi forzati per tenere in campo i giovani togliendo Banfi come punta e inserendo un altro centrocampista. Dispiace perché avevamo la gestione completa della partita fino all’espulsione, non voglio polemizzare ma credo che sia stata davvero troppo generosa.

STEFANO BANFI (Attaccante Varese): C’è tantissimi amarezza anche perché fino al ’93 siamo riusciti a tenere nonostante l’inferiorità numerica. Fa male. Siamo entrati in campo con la testa giusta, ma l’espulsione ha condizionata la partita. Ci restano i dubbi sulla doppia ammonizione, secondo me troppa severa. Il gol è servito ma non a vincere e quindi lascia amarezza.